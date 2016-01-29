​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2016)

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,6008 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7495 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,44% и составил 0,0210 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6008 1 Евро 1.7495 1 Российский рубль 0.0210 1 Австралийский доллар 1.1365 1 Аргентинское песо 0.1157 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.3933 1 Дирхам ОАЭ 0.4359 1 Южноафриканский рэнд 0.0991 100 Вон Республики Корея 0.1325 1 Чешская крона 0.0647 100 Чилийских песо 0.2251 1 Китайский юань 0.2434 1 Датская крона 0.2345 1 Грузинский лари 0.6481 1 Гонконгский доллар 0.2054 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2997 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1882 1 Швейцарский франк 1.5767 1 Израильский шекель 0.4053 1 Канадский доллар 1.1414 1 Кувейтский динар 5.2719 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1060 1 Малазийский ринггит 0.3853 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0784 1 Египетский фунт 0.2044 1 Норвежская крона 0.1858 100 Узбекских сум 0.0565 1 Польский злотый 0.3925 1 Сингапурский доллар 1.1223 1 Саудовский риал 0.4268 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2130 1 Турецкая лира 0.5397 1 Тайваньский доллар 0.0478 1 Таджикский сомони 0.2040 1 Новый туркменский манат 0.4710 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.3341 1 Новозеландский доллар 1.0396 Золото (1 унция) 1783,2912 Серебро (1 унция) 22,8274 Платина (1 унция) 1413,5064 Палладий (1 унция) 798,7992