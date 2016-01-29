​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2016)

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,6008 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7495 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,44% и составил 0,0210 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6008
|1 Евро
|1.7495
|1 Российский рубль
|0.0210
|1 Австралийский доллар
|1.1365
|1 Аргентинское песо
|0.1157
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.3933
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4359
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0991
|100 Вон Республики Корея
|0.1325
|1 Чешская крона
|0.0647
|100 Чилийских песо
|0.2251
|1 Китайский юань
|0.2434
|1 Датская крона
|0.2345
|1 Грузинский лари
|0.6481
|1 Гонконгский доллар
|0.2054
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2997
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1882
|1 Швейцарский франк
|1.5767
|1 Израильский шекель
|0.4053
|1 Канадский доллар
|1.1414
|1 Кувейтский динар
|5.2719
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1060
|1 Малазийский ринггит
|0.3853
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0784
|1 Египетский фунт
|0.2044
|1 Норвежская крона
|0.1858
|100 Узбекских сум
|0.0565
|1 Польский злотый
|0.3925
|1 Сингапурский доллар
|1.1223
|1 Саудовский риал
|0.4268
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2130
|1 Турецкая лира
|0.5397
|1 Тайваньский доллар
|0.0478
|1 Таджикский сомони
|0.2040
|1 Новый туркменский манат
|0.4710
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.3341
|1 Новозеландский доллар
|1.0396
|Золото (1 унция)
|1783,2912
|Серебро (1 унция)
|22,8274
|Платина (1 унция)
|1413,5064
|Палладий (1 унция)
|798,7992
Tural İbadlıАвтор новости
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