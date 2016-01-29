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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.01.2016)

    1 Доллар США - 1,6008 маната

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,6008 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7495 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,44% и составил 0,0210 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6008
    1 Евро 1.7495
    1 Российский рубль 0.0210
    1 Австралийский доллар 1.1365
    1 Аргентинское песо 0.1157
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.3933
    1 Дирхам ОАЭ 0.4359
    1 Южноафриканский рэнд 0.0991
    100 Вон Республики Корея 0.1325
    1 Чешская крона 0.0647
    100 Чилийских песо 0.2251
    1 Китайский юань 0.2434
    1 Датская крона 0.2345
    1 Грузинский лари 0.6481
    1 Гонконгский доллар 0.2054
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2997
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1882
    1 Швейцарский франк 1.5767
    1 Израильский шекель 0.4053
    1 Канадский доллар 1.1414
    1 Кувейтский динар 5.2719
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1060
    1 Малазийский ринггит 0.3853
    1 Мексиканское песо 0.0875
    1 Молдавский лей 0.0784
    1 Египетский фунт 0.2044
    1 Норвежская крона 0.1858
    100 Узбекских сум 0.0565
    1 Польский злотый 0.3925
    1 Сингапурский доллар 1.1223
    1 Саудовский риал 0.4268
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2130
    1 Турецкая лира 0.5397
    1 Тайваньский доллар 0.0478
    1 Таджикский сомони 0.2040
    1 Новый туркменский манат 0.4710
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.3341
    1 Новозеландский доллар 1.0396
    Золото (1 унция) 1783,2912
    Серебро (1 унция) 22,8274
    Платина (1 унция) 1413,5064
    Палладий (1 унция) 798,7992

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