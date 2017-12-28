Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2017)

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,35% - до 2,0259 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0259
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3245
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|1 Белорусский рубль
|0.8630
|1 Бразильский реал
|0.5126
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1386
|100 Вон Республики Корея
|0.1587
|1 Чешская крона
|0.0788
|100 Чилийских песо
|0.2756
|1 Китайский юань
|0.2599
|1 Датская крона
|0.2721
|1 Грузинский лари
|0.6514
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2820
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2058
|1 Швейцарский франк
|1.7273
|1 Израильский шекель
|0.4887
|1 Канадский доллар
|1.3465
|1 Кувейтский динар
|5.6311
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4173
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0954
|1 Норвежская крона
|0.2060
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4835
|1 Сингапурский доллар
|1.2699
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4106
|1 Турецкая лира
|0.4457
|1 Тайваньский доллар
|0.0570
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0608
|100 Японских йен
|1.5044
|1 Новозеландский доллар
|1.2044
|Золото (1 унция)
|2194,6591
|Серебро (1 унция)
|28,4762
|Платина (1 унция)
|1574,8706
|Палладий (1 унция)
|1811,8391
Economic DepartmentАвтор новости