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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2017)

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,35% - до 2,0259 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0259
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3245
    1 Аргентинское песо 0.0922
    1 Белорусский рубль 0.8630
    1 Бразильский реал 0.5126
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1386
    100 Вон Республики Корея 0.1587
    1 Чешская крона 0.0788
    100 Чилийских песо 0.2756
    1 Китайский юань 0.2599
    1 Датская крона 0.2721
    1 Грузинский лари 0.6514
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2820
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2058
    1 Швейцарский франк 1.7273
    1 Израильский шекель 0.4887
    1 Канадский доллар 1.3465
    1 Кувейтский динар 5.6311
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4173
    1 Мексиканское песо 0.0862
    1 Молдавский лей 0.0992
    1 Египетский фунт 0.0954
    1 Норвежская крона 0.2060
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4835
    1 Сингапурский доллар 1.2699
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4106
    1 Турецкая лира 0.4457
    1 Тайваньский доллар 0.0570
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0608
    100 Японских йен 1.5044
    1 Новозеландский доллар 1.2044
    Золото (1 унция) 2194,6591
    Серебро (1 унция) 28,4762
    Платина (1 унция) 1574,8706
    Палладий (1 унция) 1811,8391
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