Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2017)

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,35% - до 2,0259 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0259 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3245 1 Аргентинское песо 0.0922 1 Белорусский рубль 0.8630 1 Бразильский реал 0.5126 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1386 100 Вон Республики Корея 0.1587 1 Чешская крона 0.0788 100 Чилийских песо 0.2756 1 Китайский юань 0.2599 1 Датская крона 0.2721 1 Грузинский лари 0.6514 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2820 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2058 1 Швейцарский франк 1.7273 1 Израильский шекель 0.4887 1 Канадский доллар 1.3465 1 Кувейтский динар 5.6311 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4173 1 Мексиканское песо 0.0862 1 Молдавский лей 0.0992 1 Египетский фунт 0.0954 1 Норвежская крона 0.2060 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4835 1 Сингапурский доллар 1.2699 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4106 1 Турецкая лира 0.4457 1 Тайваньский доллар 0.0570 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0608 100 Японских йен 1.5044 1 Новозеландский доллар 1.2044 Золото (1 унция) 2194,6591 Серебро (1 унция) 28,4762 Платина (1 унция) 1574,8706 Палладий (1 унция) 1811,8391