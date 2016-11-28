Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2016)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7196 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,85% - до 1,8331 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7196
|1 Евро
|1.8331
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.2859
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|1 Белорусский рубль
|0.8769
|1 Бразильский реал
|0.5025
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4682
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1229
|100 Вон Республики Корея
|0.1471
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2533
|1 Китайский юань
|0.2491
|1 Датская крона
|0.2464
|1 Грузинский лари
|0.6858
|1 Гонконгский доллар
|0.2217
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1509
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1871
|1 Швейцарский франк
|1.7039
|1 Израильский шекель
|0.4449
|1 Канадский доллар
|1.2767
|1 Кувейтский динар
|5.6399
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1139
|1 Малазийский ринггит
|0.3855
|1 Мексиканское песо
|0.0836
|1 Молдавский лей
|0.0853
|1 Египетский фунт
|0.0976
|1 Норвежская крона
|0.2016
|100 Узбекских сум
|0.0545
|1 Польский злотый
|0.4141
|1 Сингапурский доллар
|1.2089
|1 Саудовский риал
|0.4584
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3275
|1 Турецкая лира
|0.5022
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.2186
|1 Новый туркменский манат
|0.4920
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.5377
|1 Новозеландский доллар
|1.2190
|Золото (1 унция)
|2042,3689
|Серебро (1 унция)
|28,8721
|Платина (1 унция)
|1557,9576
|Палладий (1 унция)
|1253,5884
Tural İbadlıАвтор новости
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