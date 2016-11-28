Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2016)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7196 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,85% - до 1,8331 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7196 1 Евро 1.8331 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2859 1 Аргентинское песо 0.1106 1 Белорусский рубль 0.8769 1 Бразильский реал 0.5025 1 Дирхам ОАЭ 0.4682 1 Южноафриканский рэнд 0.1229 100 Вон Республики Корея 0.1471 1 Чешская крона 0.0678 100 Чилийских песо 0.2533 1 Китайский юань 0.2491 1 Датская крона 0.2464 1 Грузинский лари 0.6858 1 Гонконгский доллар 0.2217 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1509 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1871 1 Швейцарский франк 1.7039 1 Израильский шекель 0.4449 1 Канадский доллар 1.2767 1 Кувейтский динар 5.6399 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1139 1 Малазийский ринггит 0.3855 1 Мексиканское песо 0.0836 1 Молдавский лей 0.0853 1 Египетский фунт 0.0976 1 Норвежская крона 0.2016 100 Узбекских сум 0.0545 1 Польский злотый 0.4141 1 Сингапурский доллар 1.2089 1 Саудовский риал 0.4584 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3275 1 Турецкая лира 0.5022 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.2186 1 Новый туркменский манат 0.4920 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.5377 1 Новозеландский доллар 1.2190 Золото (1 унция) 2042,3689 Серебро (1 унция) 28,8721 Платина (1 унция) 1557,9576 Палладий (1 унция) 1253,5884