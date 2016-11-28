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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2016)

    1 Доллар США - 1,7196 маната

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7196 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,85% - до 1,8331 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7196
    1 Евро 1.8331
    1 Российский рубль 0.0266
    1 Австралийский доллар 1.2859
    1 Аргентинское песо 0.1106
    1 Белорусский рубль 0.8769
    1 Бразильский реал 0.5025
    1 Дирхам ОАЭ 0.4682
    1 Южноафриканский рэнд 0.1229
    100 Вон Республики Корея 0.1471
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2533
    1 Китайский юань 0.2491
    1 Датская крона 0.2464
    1 Грузинский лари 0.6858
    1 Гонконгский доллар 0.2217
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1509
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1871
    1 Швейцарский франк 1.7039
    1 Израильский шекель 0.4449
    1 Канадский доллар 1.2767
    1 Кувейтский динар 5.6399
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1139
    1 Малазийский ринггит 0.3855
    1 Мексиканское песо 0.0836
    1 Молдавский лей 0.0853
    1 Египетский фунт 0.0976
    1 Норвежская крона 0.2016
    100 Узбекских сум 0.0545
    1 Польский злотый 0.4141
    1 Сингапурский доллар 1.2089
    1 Саудовский риал 0.4584
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3275
    1 Турецкая лира 0.5022
    1 Тайваньский доллар 0.0542
    1 Таджикский сомони 0.2186
    1 Новый туркменский манат 0.4920
    1 Украинская гривна 0.0668
    100 Японских йен 1.5377
    1 Новозеландский доллар 1.2190
    Золото (1 унция) 2042,3689
    Серебро (1 унция) 28,8721
    Платина (1 унция) 1557,9576
    Палладий (1 унция) 1253,5884

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