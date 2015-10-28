 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2015)

    1 доллар - 1,0490 маната

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара повысился на 0,01% и составил 1,0490 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,26% и составил 1,1575 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,01% и составил 0,0161 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0490
    1 Евро 1.1575
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7470
    1 Аргентинское песо 0.1101
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2698
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0766
    100 Вон Республики Корея 0.0927
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1523
    1 Китайский юань 0.1650
    1 Датская крона 0.1552
    1 Грузинский лари 0.4408
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6055
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1233
    1 Швейцарский франк 1.0636
    1 Израильский шекель 0.2708
    1 Канадский доллар 0.7902
    1 Кувейтский динар 3.4653
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2450
    1 Мексиканское песо 0.0634
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1308
    1 Норвежская крона 0.1238
    100 Узбекских сум 0.0392
    1 Польский злотый 0.2703
    1 Сингапурский доллар 0.7513
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4673
    1 Турецкая лира 0.3607
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1584
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0458
    100 Японских йен 0.8712
    1 Новозеландский доллар 0.7061
    Золото (1 унция) 1225,12
    Серебро (1 унция) 16,6928
    Платина (1 унция) 1043,39
    Палладий (1 унция) 711,3794
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi