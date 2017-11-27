Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2017)

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,6% - до 2,0272 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0272 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2925 1 Аргентинское песо 0.0980 1 Белорусский рубль 0.8514 1 Бразильский реал 0.5260 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1206 100 Вон Республики Корея 0.1563 1 Чешская крона 0.0797 100 Чилийских песо 0.2681 1 Китайский юань 0.2576 1 Датская крона 0.2724 1 Грузинский лари 0.6308 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2644 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2051 1 Швейцарский франк 1.7340 1 Израильский шекель 0.4845 1 Канадский доллар 1.3370 1 Кувейтский динар 5.6350 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4130 1 Мексиканское песо 0.0916 1 Молдавский лей 0.0980 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2088 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4816 1 Сингапурский доллар 1.2633 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3986 1 Турецкая лира 0.4310 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0632 100 Японских йен 1.5269 1 Новозеландский доллар 1.1664 Золото (1 унция) 2194,0981 Серебро (1 унция) 28,9950 Платина (1 унция) 1598,8930 Палладий (1 унция) 1696,6573