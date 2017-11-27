Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2017)

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,6% - до 2,0272 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0272
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2925
|1 Аргентинское песо
|0.0980
|1 Белорусский рубль
|0.8514
|1 Бразильский реал
|0.5260
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1206
|100 Вон Республики Корея
|0.1563
|1 Чешская крона
|0.0797
|100 Чилийских песо
|0.2681
|1 Китайский юань
|0.2576
|1 Датская крона
|0.2724
|1 Грузинский лари
|0.6308
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2644
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2051
|1 Швейцарский франк
|1.7340
|1 Израильский шекель
|0.4845
|1 Канадский доллар
|1.3370
|1 Кувейтский динар
|5.6350
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4130
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2088
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4816
|1 Сингапурский доллар
|1.2633
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3986
|1 Турецкая лира
|0.4310
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5269
|1 Новозеландский доллар
|1.1664
|Золото (1 унция)
|2194,0981
|Серебро (1 унция)
|28,9950
|Платина (1 унция)
|1598,8930
|Палладий (1 унция)
|1696,6573
Namiq HüseynovАвтор новости
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