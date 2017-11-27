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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2017)

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,6% - до 2,0272 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0272
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.2925
    1 Аргентинское песо 0.0980
    1 Белорусский рубль 0.8514
    1 Бразильский реал 0.5260
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1206
    100 Вон Республики Корея 0.1563
    1 Чешская крона 0.0797
    100 Чилийских песо 0.2681
    1 Китайский юань 0.2576
    1 Датская крона 0.2724
    1 Грузинский лари 0.6308
    1 Гонконгский доллар 0.2180
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2644
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2051
    1 Швейцарский франк 1.7340
    1 Израильский шекель 0.4845
    1 Канадский доллар 1.3370
    1 Кувейтский динар 5.6350
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4130
    1 Мексиканское песо 0.0916
    1 Молдавский лей 0.0980
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2088
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4816
    1 Сингапурский доллар 1.2633
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3986
    1 Турецкая лира 0.4310
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0632
    100 Японских йен 1.5269
    1 Новозеландский доллар 1.1664
    Золото (1 унция) 2194,0981
    Серебро (1 унция) 28,9950
    Платина (1 унция) 1598,8930
    Палладий (1 унция) 1696,6573
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