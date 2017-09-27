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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,04% и составил 1,7002 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,67% - до 2,0026 маната, курс рубля - на 0,69%, до 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 2.0026
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.3368
    1 Аргентинское песо 0.0968
    1 Белорусский рубль 0.8707
    1 Бразильский реал 0.5368
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1271
    100 Вон Республики Корея 0.1492
    1 Чешская крона 0.0769
    100 Чилийских песо 0.2677
    1 Китайский юань 0.2563
    1 Датская крона 0.2692
    1 Грузинский лари 0.6875
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.2829
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2089
    1 Швейцарский франк 1.7513
    1 Израильский шекель 0.4815
    1 Канадский доллар 1.3750
    1 Кувейтский динар 5.6335
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4030
    1 Мексиканское песо 0.0946
    1 Молдавский лей 0.0965
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2151
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4673
    1 Сингапурский доллар 1.2532
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4040
    1 Турецкая лира 0.4799
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5130
    1 Новозеландский доллар 1.2243
    Золото (1 унция) 2210,3450
    Серебро (1 унция) 28,6144
    Платина (1 унция) 1576,0854
    Палладий (1 унция) 1555,6830

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