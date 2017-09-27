Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2017)

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,04% и составил 1,7002 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,67% - до 2,0026 маната, курс рубля - на 0,69%, до 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0026
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3368
|1 Аргентинское песо
|0.0968
|1 Белорусский рубль
|0.8707
|1 Бразильский реал
|0.5368
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1271
|100 Вон Республики Корея
|0.1492
|1 Чешская крона
|0.0769
|100 Чилийских песо
|0.2677
|1 Китайский юань
|0.2563
|1 Датская крона
|0.2692
|1 Грузинский лари
|0.6875
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2829
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2089
|1 Швейцарский франк
|1.7513
|1 Израильский шекель
|0.4815
|1 Канадский доллар
|1.3750
|1 Кувейтский динар
|5.6335
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4030
|1 Мексиканское песо
|0.0946
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2151
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4673
|1 Сингапурский доллар
|1.2532
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4040
|1 Турецкая лира
|0.4799
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5130
|1 Новозеландский доллар
|1.2243
|Золото (1 унция)
|2210,3450
|Серебро (1 унция)
|28,6144
|Платина (1 унция)
|1576,0854
|Палладий (1 унция)
|1555,6830
Tural İbadlıАвтор новости
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