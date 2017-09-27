Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2017)

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,04% и составил 1,7002 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,67% - до 2,0026 маната, курс рубля - на 0,69%, до 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0026 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.3368 1 Аргентинское песо 0.0968 1 Белорусский рубль 0.8707 1 Бразильский реал 0.5368 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1271 100 Вон Республики Корея 0.1492 1 Чешская крона 0.0769 100 Чилийских песо 0.2677 1 Китайский юань 0.2563 1 Датская крона 0.2692 1 Грузинский лари 0.6875 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.2829 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2089 1 Швейцарский франк 1.7513 1 Израильский шекель 0.4815 1 Канадский доллар 1.3750 1 Кувейтский динар 5.6335 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4030 1 Мексиканское песо 0.0946 1 Молдавский лей 0.0965 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2151 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4673 1 Сингапурский доллар 1.2532 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4040 1 Турецкая лира 0.4799 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5130 1 Новозеландский доллар 1.2243 Золото (1 унция) 2210,3450 Серебро (1 унция) 28,6144 Платина (1 унция) 1576,0854 Палладий (1 унция) 1555,6830