Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2018)

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72%, до 1,9801 маната, а курс рубля на 0,374%, до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9801
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.2555
|1 Аргентинское песо
|0.0620
|1 Белорусский рубль
|0.8541
|1 Бразильский реал
|0.4537
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1285
|100 Вон Республики Корея
|0.1518
|1 Чешская крона
|0.0772
|100 Чилийских песо
|0.2627
|1 Китайский юань
|0.2499
|1 Датская крона
|0.2658
|1 Грузинский лари
|0.6931
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2282
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1931
|1 Швейцарский франк
|1.7103
|1 Израильский шекель
|0.4657
|1 Канадский доллар
|1.3012
|1 Кувейтский динар
|5.6200
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1116
|1 Малазийский ринггит
|0.4183
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1025
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2078
|100 Узбекских сум
|0.0217
|1 Польский злотый
|0.4612
|1 Сингапурский доллар
|1.2476
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3900
|1 Турецкая лира
|0.3493
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5312
|1 Новозеландский доллар
|1.1529
|Золото (1 унция)
|2081.6330
|Серебро (1 унция)
|26.2471
|Платина (1 унция)
|1408.9345
|Палладий (1 унция)
|1582.9380
Tural İbadlıАвтор новости