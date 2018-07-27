 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2018)

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72%, до 1,9801 маната, а курс рубля на 0,374%, до 0,0270 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9801
    1 Российский рубль 0.0270
    1 Австралийский доллар 1.2555
    1 Аргентинское песо 0.0620
    1 Белорусский рубль 0.8541
    1 Бразильский реал 0.4537
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1285
    100 Вон Республики Корея 0.1518
    1 Чешская крона 0.0772
    100 Чилийских песо 0.2627
    1 Китайский юань 0.2499
    1 Датская крона 0.2658
    1 Грузинский лари 0.6931
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0248
    1 Английский фунт стерлингов 2.2282
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0039
    1 Шведская крона 0.1931
    1 Швейцарский франк 1.7103
    1 Израильский шекель 0.4657
    1 Канадский доллар 1.3012
    1 Кувейтский динар 5.6200
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1116
    1 Малазийский ринггит 0.4183
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.1025
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2078
    100 Узбекских сум 0.0217
    1 Польский злотый 0.4612
    1 Сингапурский доллар 1.2476
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3900
    1 Турецкая лира 0.3493
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5312
    1 Новозеландский доллар 1.1529
    Золото (1 унция) 2081.6330
    Серебро (1 унция) 26.2471
    Платина (1 унция) 1408.9345
    Палладий (1 унция) 1582.9380
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi