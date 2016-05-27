​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2016)

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1,4906 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,6677 маната. Курс рубля снизился на 0,88% и составил 0,0226 маната.

Курс Валюта 1 Доллар США 1.4906 1 Евро 1.6677 1 Российский рубль 0.0226 1 Австралийский доллар 1.0764 1 Аргентинское песо 0.1064 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4159 1 Дирхам ОАЭ 0.4058 1 Южноафриканский рэнд 0.0959 100 Вон Республики Корея 0.1262 1 Чешская крона 0.0617 100 Чилийских песо 0.2169 1 Китайский юань 0.2273 1 Датская крона 0.2243 1 Грузинский лари 0.6949 1 Гонконгский доллар 0.1919 1 Индийская рупия 0.0222 1 Английский фунт стерлингов 2.1863 100 Индонезийских рупий 0.0110 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1799 1 Швейцарский франк 1.5063 1 Израильский шекель 0.3888 1 Канадский доллар 1.1469 1 Кувейтский динар 4.9358 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0988 1 Малазийский ринггит 0.3650 1 Мексиканское песо 0.0808 1 Молдавский лей 0.0745 1 Египетский фунт 0.1679 1 Норвежская крона 0.1801 100 Узбекских сум 0.0502 1 Польский злотый 0.3788 1 Сингапурский доллар 1.0836 1 Саудовский риал 0.3975 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0958 1 Турецкая лира 0.5068 1 Тайваньский доллар 0.0458 1 Таджикский сомони 0.1900 1 Новый туркменский манат 0.4419 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3564 1 Новозеландский доллар 1.0056 Золото (1 унция) 1824,2708 Серебро (1 унция) 24,0881 Платина (1 унция) 1495,0718 Палладий (1 унция) 812,3770