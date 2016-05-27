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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2016)

    1 доллар США - 1,4906 маната

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1,4906 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,6677 маната. Курс рубля снизился на 0,88% и составил 0,0226 маната.

    Курс Валюта
    1 Доллар США 1.4906
    1 Евро 1.6677
    1 Российский рубль 0.0226
    1 Австралийский доллар 1.0764
    1 Аргентинское песо 0.1064
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4159
    1 Дирхам ОАЭ 0.4058
    1 Южноафриканский рэнд 0.0959
    100 Вон Республики Корея 0.1262
    1 Чешская крона 0.0617
    100 Чилийских песо 0.2169
    1 Китайский юань 0.2273
    1 Датская крона 0.2243
    1 Грузинский лари 0.6949
    1 Гонконгский доллар 0.1919
    1 Индийская рупия 0.0222
    1 Английский фунт стерлингов 2.1863
    100 Индонезийских рупий 0.0110
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1799
    1 Швейцарский франк 1.5063
    1 Израильский шекель 0.3888
    1 Канадский доллар 1.1469
    1 Кувейтский динар 4.9358
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0988
    1 Малазийский ринггит 0.3650
    1 Мексиканское песо 0.0808
    1 Молдавский лей 0.0745
    1 Египетский фунт 0.1679
    1 Норвежская крона 0.1801
    100 Узбекских сум 0.0502
    1 Польский злотый 0.3788
    1 Сингапурский доллар 1.0836
    1 Саудовский риал 0.3975
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0958
    1 Турецкая лира 0.5068
    1 Тайваньский доллар 0.0458
    1 Таджикский сомони 0.1900
    1 Новый туркменский манат 0.4419
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.3564
    1 Новозеландский доллар 1.0056
    Золото (1 унция) 1824,2708
    Серебро (1 унция) 24,0881
    Платина (1 унция) 1495,0718
    Палладий (1 унция) 812,3770

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