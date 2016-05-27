​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2016)

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,04% и составил 1,4906 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,6677 маната. Курс рубля снизился на 0,88% и составил 0,0226 маната.
|Курс
|Валюта
|1 Доллар США
|1.4906
|1 Евро
|1.6677
|1 Российский рубль
|0.0226
|1 Австралийский доллар
|1.0764
|1 Аргентинское песо
|0.1064
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4159
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4058
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0959
|100 Вон Республики Корея
|0.1262
|1 Чешская крона
|0.0617
|100 Чилийских песо
|0.2169
|1 Китайский юань
|0.2273
|1 Датская крона
|0.2243
|1 Грузинский лари
|0.6949
|1 Гонконгский доллар
|0.1919
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1863
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1799
|1 Швейцарский франк
|1.5063
|1 Израильский шекель
|0.3888
|1 Канадский доллар
|1.1469
|1 Кувейтский динар
|4.9358
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0988
|1 Малазийский ринггит
|0.3650
|1 Мексиканское песо
|0.0808
|1 Молдавский лей
|0.0745
|1 Египетский фунт
|0.1679
|1 Норвежская крона
|0.1801
|100 Узбекских сум
|0.0502
|1 Польский злотый
|0.3788
|1 Сингапурский доллар
|1.0836
|1 Саудовский риал
|0.3975
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0958
|1 Турецкая лира
|0.5068
|1 Тайваньский доллар
|0.0458
|1 Таджикский сомони
|0.1900
|1 Новый туркменский манат
|0.4419
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3564
|1 Новозеландский доллар
|1.0056
|Золото (1 унция)
|1824,2708
|Серебро (1 унция)
|24,0881
|Платина (1 унция)
|1495,0718
|Палладий (1 унция)
|812,3770
Tural İbadlıАвтор новости
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