Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2017)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,33% - до 1,8566 маната. Курс рубля снизился на 1,65% - до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7025 1 Евро 1.8566 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2742 1 Аргентинское песо 0.1100 1 Белорусский рубль 0.9085 1 Бразильский реал 0.5367 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1290 100 Вон Республики Корея 0.1506 1 Чешская крона 0.0690 100 Чилийских песо 0.2561 1 Китайский юань 0.2468 1 Датская крона 0.2495 1 Грузинский лари 0.6887 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1909 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1943 1 Швейцарский франк 1.7139 1 Израильский шекель 0.4678 1 Канадский доллар 1.2569 1 Кувейтский динар 5.5948 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0253 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3918 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0887 1 Египетский фунт 0.0946 1 Норвежская крона 0.1985 100 Узбекских сум 0.0459 1 Польский злотый 0.4394 1 Сингапурский доллар 1.2197 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3298 1 Турецкая лира 0.4768 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5303 1 Новозеландский доллар 1.1766 Золото (1 унция) 2148,2996 Серебро (1 унция) 29,7444 Платина (1 унция) 1615,6725 Палладий (1 унция) 1360,2975