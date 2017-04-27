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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2017)

    1 Доллар США - 1,7025 маната

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,33% - до 1,8566 маната. Курс рубля снизился на 1,65% - до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7025
    1 Евро 1.8566
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2742
    1 Аргентинское песо 0.1100
    1 Белорусский рубль 0.9085
    1 Бразильский реал 0.5367
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1290
    100 Вон Республики Корея 0.1506
    1 Чешская крона 0.0690
    100 Чилийских песо 0.2561
    1 Китайский юань 0.2468
    1 Датская крона 0.2495
    1 Грузинский лари 0.6887
    1 Гонконгский доллар 0.2188
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1909
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1943
    1 Швейцарский франк 1.7139
    1 Израильский шекель 0.4678
    1 Канадский доллар 1.2569
    1 Кувейтский динар 5.5948
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0253
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3918
    1 Мексиканское песо 0.0898
    1 Молдавский лей 0.0887
    1 Египетский фунт 0.0946
    1 Норвежская крона 0.1985
    100 Узбекских сум 0.0459
    1 Польский злотый 0.4394
    1 Сингапурский доллар 1.2197
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3298
    1 Турецкая лира 0.4768
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.5303
    1 Новозеландский доллар 1.1766
    Золото (1 унция) 2148,2996
    Серебро (1 унция) 29,7444
    Платина (1 унция) 1615,6725
    Палладий (1 унция) 1360,2975
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