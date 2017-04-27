Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2017)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,33% - до 1,8566 маната. Курс рубля снизился на 1,65% - до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7025
|1 Евро
|1.8566
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2742
|1 Аргентинское песо
|0.1100
|1 Белорусский рубль
|0.9085
|1 Бразильский реал
|0.5367
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1290
|100 Вон Республики Корея
|0.1506
|1 Чешская крона
|0.0690
|100 Чилийских песо
|0.2561
|1 Китайский юань
|0.2468
|1 Датская крона
|0.2495
|1 Грузинский лари
|0.6887
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1909
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1943
|1 Швейцарский франк
|1.7139
|1 Израильский шекель
|0.4678
|1 Канадский доллар
|1.2569
|1 Кувейтский динар
|5.5948
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0253
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3918
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0887
|1 Египетский фунт
|0.0946
|1 Норвежская крона
|0.1985
|100 Узбекских сум
|0.0459
|1 Польский злотый
|0.4394
|1 Сингапурский доллар
|1.2197
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3298
|1 Турецкая лира
|0.4768
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5303
|1 Новозеландский доллар
|1.1766
|Золото (1 унция)
|2148,2996
|Серебро (1 унция)
|29,7444
|Платина (1 унция)
|1615,6725
|Палладий (1 унция)
|1360,2975
Tural İbadlıАвтор новости
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