Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2017)

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,10% - до 2,0179 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0179
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3127
|1 Аргентинское песо
|0.0941
|1 Белорусский рубль
|0.8535
|1 Бразильский реал
|0.5094
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1356
|100 Вон Республики Корея
|0.1579
|1 Чешская крона
|0.0784
|100 Чилийских песо
|0.2730
|1 Китайский юань
|0.2594
|1 Датская крона
|0.2711
|1 Грузинский лари
|0.6674
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2732
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2033
|1 Швейцарский франк
|1.7186
|1 Израильский шекель
|0.4878
|1 Канадский доллар
|1.3371
|1 Кувейтский динар
|5.6292
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4167
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.0953
|1 Норвежская крона
|0.2042
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4814
|1 Сингапурский доллар
|1.2650
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4069
|1 Турецкая лира
|0.4470
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0609
|100 Японских йен
|1.5006
|1 Новозеландский доллар
|1.1960
|Золото (1 унция)
|2173,0933
|Серебро (1 унция)
|27,9202
|Платина (1 унция)
|1566,5571
|Палладий (1 унция)
|1774,7259
Tural İbadlıАвтор новости
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