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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2017)

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,10% - до 2,0179 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0179
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3127
    1 Аргентинское песо 0.0941
    1 Белорусский рубль 0.8535
    1 Бразильский реал 0.5094
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1356
    100 Вон Республики Корея 0.1579
    1 Чешская крона 0.0784
    100 Чилийских песо 0.2730
    1 Китайский юань 0.2594
    1 Датская крона 0.2711
    1 Грузинский лари 0.6674
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2732
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2033
    1 Швейцарский франк 1.7186
    1 Израильский шекель 0.4878
    1 Канадский доллар 1.3371
    1 Кувейтский динар 5.6292
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4167
    1 Мексиканское песо 0.0861
    1 Молдавский лей 0.0990
    1 Египетский фунт 0.0953
    1 Норвежская крона 0.2042
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4814
    1 Сингапурский доллар 1.2650
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4069
    1 Турецкая лира 0.4470
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0609
    100 Японских йен 1.5006
    1 Новозеландский доллар 1.1960
    Золото (1 унция) 2173,0933
    Серебро (1 унция) 27,9202
    Платина (1 унция) 1566,5571
    Палладий (1 унция) 1774,7259
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