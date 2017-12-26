Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2017)

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,10% - до 2,0179 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0179 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3127 1 Аргентинское песо 0.0941 1 Белорусский рубль 0.8535 1 Бразильский реал 0.5094 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1356 100 Вон Республики Корея 0.1579 1 Чешская крона 0.0784 100 Чилийских песо 0.2730 1 Китайский юань 0.2594 1 Датская крона 0.2711 1 Грузинский лари 0.6674 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2732 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2033 1 Швейцарский франк 1.7186 1 Израильский шекель 0.4878 1 Канадский доллар 1.3371 1 Кувейтский динар 5.6292 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4167 1 Мексиканское песо 0.0861 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.0953 1 Норвежская крона 0.2042 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4814 1 Сингапурский доллар 1.2650 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4069 1 Турецкая лира 0.4470 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0609 100 Японских йен 1.5006 1 Новозеландский доллар 1.1960 Золото (1 унция) 2173,0933 Серебро (1 унция) 27,9202 Платина (1 унция) 1566,5571 Палладий (1 унция) 1774,7259