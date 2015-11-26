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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0511 манатов

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0511 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% и составил 1,1164 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0161 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0511
    1 Евро 1.1164
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7609
    1 Аргентинское песо 0.1087
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2808
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0744
    100 Вон Республики Корея 0.0917
    1 Чешская крона 0.0413
    100 Чилийских песо 0.1473
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1497
    1 Грузинский лари 0.4384
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5893
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1205
    1 Швейцарский франк 1.0276
    1 Израильский шекель 0.2710
    1 Канадский доллар 0.7905
    1 Кувейтский динар 3.4491
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2494
    1 Мексиканское песо 0.0637
    1 Молдавский лей 0.0523
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1216
    100 Узбекских сум 0.0384
    1 Польский злотый 0.2614
    1 Сингапурский доллар 0.7475
    1 Саудовский риал 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4437
    1 Турецкая лира 0.3641
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1590
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0446
    100 Японских йен 0.8576
    1 Новозеландский доллар 0.6927
    Золото (1 унция) 1122,5748
    Серебро (1 унция) 14,9572
    Платина (1 унция) 876,6174
    Палладий (1 унция) 566,5429
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