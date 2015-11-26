​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2015)

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0511 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% и составил 1,1164 манатов.
Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0161 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0511
|1 Евро
|1.1164
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7609
|1 Аргентинское песо
|0.1087
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2808
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0744
|100 Вон Республики Корея
|0.0917
|1 Чешская крона
|0.0413
|100 Чилийских песо
|0.1473
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1497
|1 Грузинский лари
|0.4384
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5893
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1205
|1 Швейцарский франк
|1.0276
|1 Израильский шекель
|0.2710
|1 Канадский доллар
|0.7905
|1 Кувейтский динар
|3.4491
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2494
|1 Мексиканское песо
|0.0637
|1 Молдавский лей
|0.0523
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1216
|100 Узбекских сум
|0.0384
|1 Польский злотый
|0.2614
|1 Сингапурский доллар
|0.7475
|1 Саудовский риал
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4437
|1 Турецкая лира
|0.3641
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1590
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0446
|100 Японских йен
|0.8576
|1 Новозеландский доллар
|0.6927
|Золото (1 унция)
|1122,5748
|Серебро (1 унция)
|14,9572
|Платина (1 унция)
|876,6174
|Палладий (1 унция)
|566,5429
Tural İbadlıАвтор новости
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