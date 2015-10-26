​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2015)

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,03% и составил 1,0490 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% и составил 1,1577 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,60% и составил 0,0169 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0490
|1 Евро
|1.1577
|1 Российский рубль
|0.0169
|1 Австралийский доллар
|0.7612
|1 Аргентинское песо
|0.1104
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2705
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0771
|100 Вон Республики Корея
|0.0926
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1527
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1552
|1 Грузинский лари
|0.4375
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6089
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1236
|1 Швейцарский франк
|1.0744
|1 Израильский шекель
|0.2692
|1 Канадский доллар
|0.7975
|1 Кувейтский динар
|3.4640
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2462
|1 Мексиканское песо
|0.0633
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1306
|1 Норвежская крона
|0.1254
|100 Узбекских сум
|0.0394
|1 Польский злотый
|0.2722
|1 Сингапурский доллар
|0.7521
|1 Саудовский риал
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4790
|1 Турецкая лира
|0.3614
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1612
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0461
|100 Японских йен
|0.8661
|1 Новозеландский доллар
|0.7120
|Золото (1 унция)
|1218,1513
|Серебро (1 унция)
|16,5952
|Платина (1 унция)
|1055,2940
|Палладий (1 унция)
|733,2510
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook