​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2015)

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,03% и составил 1,0490 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% и составил 1,1577 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,60% и составил 0,0169 маната.