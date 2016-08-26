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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2016)

    1 доллар США - 1,6280 маната

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос и составил 1,6280 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% - до 1,8347 маната. Курс рубля вырос на 0,80%, составив 0,0251 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6280
    1 Евро 1.8374
    1 Российский рубль 0.0251
    1 Австралийский доллар 1.2427
    1 Аргентинское песо 0.1096
    1 Белорусский рубль 0.8325
    1 Бразильский реал 0.5034
    1 Дирхам ОАЭ 0.4432
    1 Южноафриканский рэнд 0.1147
    100 Вон Республики Корея 0.1462
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2456
    1 Китайский юань 0.2443
    1 Датская крона 0.2468
    1 Грузинский лари 0.7125
    1 Гонконгский доллар 0.2099
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1501
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1937
    1 Швейцарский франк 1.6837
    1 Израильский шекель 0.4332
    1 Канадский доллар 1.2614
    1 Кувейтский динар 5.4047
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1080
    1 Малазийский ринггит 0.4050
    1 Мексиканское песо 0.0886
    1 Молдавский лей 0.0826
    1 Египетский фунт 0.1833
    1 Норвежская крона 0.1981
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4241
    1 Сингапурский доллар 1.2038
    1 Саудовский риал 0.4341
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2867
    1 Турецкая лира 0.5544
    1 Тайваньский доллар 0.0514
    1 Таджикский сомони 0.2066
    1 Новый туркменский манат 0.4657
    1 Украинская гривна 0.0640
    100 Японских йен 1.6198
    1 Новозеландский доллар 1.1908
    Золото (1 унция) 2151,0764
    Серебро (1 унция) 30,3622
    Платина (1 унция) 1748,4720
    Палладий (1 унция) 1115,1800

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