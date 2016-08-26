Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2016)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос и составил 1,6280 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% - до 1,8347 маната. Курс рубля вырос на 0,80%, составив 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6280
|1 Евро
|1.8374
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.2427
|1 Аргентинское песо
|0.1096
|1 Белорусский рубль
|0.8325
|1 Бразильский реал
|0.5034
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4432
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1147
|100 Вон Республики Корея
|0.1462
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2456
|1 Китайский юань
|0.2443
|1 Датская крона
|0.2468
|1 Грузинский лари
|0.7125
|1 Гонконгский доллар
|0.2099
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1501
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1937
|1 Швейцарский франк
|1.6837
|1 Израильский шекель
|0.4332
|1 Канадский доллар
|1.2614
|1 Кувейтский динар
|5.4047
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1080
|1 Малазийский ринггит
|0.4050
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0826
|1 Египетский фунт
|0.1833
|1 Норвежская крона
|0.1981
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4241
|1 Сингапурский доллар
|1.2038
|1 Саудовский риал
|0.4341
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2867
|1 Турецкая лира
|0.5544
|1 Тайваньский доллар
|0.0514
|1 Таджикский сомони
|0.2066
|1 Новый туркменский манат
|0.4657
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.6198
|1 Новозеландский доллар
|1.1908
|Золото (1 унция)
|2151,0764
|Серебро (1 унция)
|30,3622
|Платина (1 унция)
|1748,4720
|Палладий (1 унция)
|1115,1800
Tural İbadlıАвтор новости
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