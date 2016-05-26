​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2016)

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным на отметке 1,4900 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,28% и составил 1,6660 маната. Курс рубля вырос на 1,33% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4900
|1 Евро
|1.6660
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.0747
|1 Аргентинское песо
|0.1061
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4159
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4057
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0953
|100 Вон Республики Корея
|0.1261
|1 Чешская крона
|0.0617
|100 Чилийских песо
|0.2153
|1 Китайский юань
|0.2272
|1 Датская крона
|0.2240
|1 Грузинский лари
|0.6946
|1 Гонконгский доллар
|0.1919
|1 Индийская рупия
|0.0221
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1923
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1798
|1 Швейцарский франк
|1.5067
|1 Израильский шекель
|0.3876
|1 Канадский доллар
|1.1483
|1 Кувейтский динар
|4.9354
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0987
|1 Малазийский ринггит
|0.3650
|1 Мексиканское песо
|0.0807
|1 Молдавский лей
|0.0744
|1 Египетский фунт
|0.1678
|1 Норвежская крона
|0.1793
|100 Узбекских сум
|0.0511
|1 Польский злотый
|0.3780
|1 Сингапурский доллар
|1.0825
|1 Саудовский риал
|0.3973
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0919
|1 Турецкая лира
|0.5072
|1 Тайваньский доллар
|0.0458
|1 Таджикский сомони
|0.1893
|1 Новый туркменский манат
|0.4417
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3579
|1 Новозеландский доллар
|1.0010
|Золото (1 унция)
|1818,6940
|Серебро (1 унция)
|24,4211
|Платина (1 унция)
|1481,0600
|Палладий (1 унция)
|779,2700
Tural İbadlıАвтор новости
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