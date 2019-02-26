Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2019)

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,9309 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0260 маната.