Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2019)

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,9309 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9309
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2169
|1 Аргентинское песо
|0.0436
|1 Белорусский рубль
|0.7944
|1 Бразильский реал
|0.4537
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1227
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0753
|100 Чилийских песо
|0.2617
|1 Китайский юань
|0.2538
|1 Датская крона
|0.2588
|1 Грузинский лари
|0.6351
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2323
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1825
|1 Швейцарский франк
|1.6997
|1 Израильский шекель
|0.4712
|1 Канадский доллар
|1.2881
|1 Кувейтский динар
|5.5999
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4174
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0970
|1 Норвежская крона
|0.1976
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4451
|1 Сингапурский доллар
|1.25890
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3701
|1 Турецкая лира
|0.3202
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5342
|1 Новозеландский доллар
|1.1699
|Золото (1 унция)
|2259.6655
|Серебро (1 унция)
|27.0622
|Платина (1 унция)
|1459.5350
|Палладий (1 унция)
|2543.3470
Economic DepartmentАвтор новости