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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2019)

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,9309 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9309
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.2169
1 Аргентинское песо 0.0436
1 Белорусский рубль 0.7944
1 Бразильский реал 0.4537
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1227
100 Вон Республики Корея 0.1520
1 Чешская крона 0.0753
100 Чилийских песо 0.2617
1 Китайский юань 0.2538
1 Датская крона 0.2588
1 Грузинский лари 0.6351
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0239
1 Английский фунт стерлингов 2.2323
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1825
1 Швейцарский франк 1.6997
1 Израильский шекель 0.4712
1 Канадский доллар 1.2881
1 Кувейтский динар 5.5999
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4174
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0991
1 Египетский фунт 0.0970
1 Норвежская крона 0.1976
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4451
1 Сингапурский доллар 1.25890
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3701
1 Турецкая лира 0.3202
1 Тайваньский доллар 0.0552
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0627
100 Японских йен 1.5342
1 Новозеландский доллар 1.1699
Золото (1 унция) 2259.6655
Серебро (1 унция) 27.0622
Платина (1 унция) 1459.5350
Палладий (1 унция) 2543.3470
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