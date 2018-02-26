 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2018)

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 2,0932 маната, курс рубля – на 1%, до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0932
    1 Российский рубль 0.0304
    1 Австралийский доллар 1.3369
    1 Аргентинское песо 0.0851
    1 Белорусский рубль 0.8685
    1 Бразильский реал 0.5249
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1472
    100 Вон Республики Корея 0.1583
    1 Чешская крона 0.0825
    100 Чилийских песо 0.2875
    1 Китайский юань 0.2691
    1 Датская крона 0.2811
    1 Грузинский лари 0.6885
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.3805
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2085
    1 Швейцарский франк 1.8191
    1 Израильский шекель 0.4876
    1 Канадский доллар 1.3360
    1 Кувейтский динар 5.6700
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4347
    1 Мексиканское песо 0.0916
    1 Молдавский лей 0.1020
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2170
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5016
    1 Сингапурский доллар 1.2898
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4662
    1 Турецкая лира 0.4491
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5945
    1 Новозеландский доллар 1.2452
    Золото (1 унция) 2272,8807
    Серебро (1 унция) 28,3762
    Платина (1 унция) 1706,2204
    Палладий (1 унция) 1789,8653
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi