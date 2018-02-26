Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2018)

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 2,0932 маната, курс рубля – на 1%, до 0,0304 маната.