​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2016)

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,6052 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% и составил 1,7418 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,95% и составил 0,0201 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6052 1 Евро 1.7418 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 1.1152 1 Аргентинское песо 0.1168 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.3928 1 Дирхам ОАЭ 0.4370 1 Южноафриканский рэнд 0.0969 100 Вон Республики Корея 0.1336 1 Чешская крона 0.0645 100 Чилийских песо 0.2220 1 Китайский юань 0.2440 1 Датская крона 0.2334 1 Грузинский лари 0.6434 1 Гонконгский доллар 0.2060 1 Индийская рупия 0.0237 1 Английский фунт стерлингов 2.2841 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1873 1 Швейцарский франк 1.5829 1 Израильский шекель 0.4044 1 Канадский доллар 1.1233 1 Кувейтский динар 5.2807 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1060 1 Малазийский ринггит 0.3740 1 Мексиканское песо 0.0862 1 Молдавский лей 0.0782 1 Египетский фунт 0.2050 1 Норвежская крона 0.1833 100 Узбекских сум 0.0570 1 Польский злотый 0.3887 1 Сингапурский доллар 1.1219 1 Саудовский риал 0.4280 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2116 1 Турецкая лира 0.5309 1 Тайваньский доллар 0.0478 1 Таджикский сомони 0.2070 1 Новый туркменский манат 0.4722 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.3598 1 Новозеландский доллар 1.0354 Золото (1 унция) 1776,3143 Серебро (1 унция) 22,9415 Платина (1 унция) 1383,6824 Палладий (1 унция) 792,9688