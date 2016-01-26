​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2016)

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,6052 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% и составил 1,7418 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,95% и составил 0,0201 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6052
|1 Евро
|1.7418
|1 Российский рубль
|0.0201
|1 Австралийский доллар
|1.1152
|1 Аргентинское песо
|0.1168
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.3928
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4370
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0969
|100 Вон Республики Корея
|0.1336
|1 Чешская крона
|0.0645
|100 Чилийских песо
|0.2220
|1 Китайский юань
|0.2440
|1 Датская крона
|0.2334
|1 Грузинский лари
|0.6434
|1 Гонконгский доллар
|0.2060
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2841
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1873
|1 Швейцарский франк
|1.5829
|1 Израильский шекель
|0.4044
|1 Канадский доллар
|1.1233
|1 Кувейтский динар
|5.2807
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1060
|1 Малазийский ринггит
|0.3740
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0782
|1 Египетский фунт
|0.2050
|1 Норвежская крона
|0.1833
|100 Узбекских сум
|0.0570
|1 Польский злотый
|0.3887
|1 Сингапурский доллар
|1.1219
|1 Саудовский риал
|0.4280
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2116
|1 Турецкая лира
|0.5309
|1 Тайваньский доллар
|0.0478
|1 Таджикский сомони
|0.2070
|1 Новый туркменский манат
|0.4722
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.3598
|1 Новозеландский доллар
|1.0354
|Золото (1 унция)
|1776,3143
|Серебро (1 унция)
|22,9415
|Платина (1 унция)
|1383,6824
|Палладий (1 унция)
|792,9688
Tural İbadlıАвтор новости
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