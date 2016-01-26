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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2016)

    1 доллар США - 1.6052 маната

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,6052 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% и составил 1,7418 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,95% и составил 0,0201 маната.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.6052
    1 Евро1.7418
    1 Российский рубль0.0201
    1 Австралийский доллар1.1152
    1 Аргентинское песо0.1168
    100 Белорусских рублей0.0077
    1 Бразильский реал0.3928
    1 Дирхам ОАЭ0.4370
    1 Южноафриканский рэнд0.0969
    100 Вон Республики Корея0.1336
    1 Чешская крона0.0645
    100 Чилийских песо0.2220
    1 Китайский юань0.2440
    1 Датская крона0.2334
    1 Грузинский лари0.6434
    1 Гонконгский доллар0.2060
    1 Индийская рупия0.0237
    1 Английский фунт стерлингов2.2841
    100 Индонезийских рупий0.0115
    100 Иранских риалов0.0053
    1 Шведская крона0.1873
    1 Швейцарский франк1.5829
    1 Израильский шекель0.4044
    1 Канадский доллар1.1233
    1 Кувейтский динар5.2807
    1 Казахстанский тенге0.0042
    1 Киргизский сом0.0211
    100 Ливанских фунтов0.1060
    1 Малазийский ринггит0.3740
    1 Мексиканское песо0.0862
    1 Молдавский лей0.0782
    1 Египетский фунт0.2050
    1 Норвежская крона0.1833
    100 Узбекских сум0.0570
    1 Польский злотый0.3887
    1 Сингапурский доллар1.1219
    1 Саудовский риал0.4280
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2116
    1 Турецкая лира0.5309
    1 Тайваньский доллар0.0478
    1 Таджикский сомони0.2070
    1 Новый туркменский манат0.4722
    1 Украинская гривна0.0647
    100 Японских йен1.3598
    1 Новозеландский доллар1.0354
    Золото (1 унция)1776,3143
    Серебро (1 унция)22,9415
    Платина (1 унция)1383,6824
    Палладий (1 унция)792,9688
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