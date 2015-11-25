​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2015)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0509 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1198 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,26% и составил 0,0161 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0509
|1 Евро
|1.1198
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7635
|1 Аргентинское песо
|0.1089
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2843
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2861
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0749
|100 Вон Республики Корея
|0.0919
|1 Чешская крона
|0.0414
|100 Чилийских песо
|0.1478
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1501
|1 Грузинский лари
|0.4362
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5868
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1210
|1 Швейцарский франк
|1.0331
|1 Израильский шекель
|0.2722
|1 Канадский доллар
|0.7908
|1 Кувейтский динар
|3.4541
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0145
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2502
|1 Мексиканское песо
|0.0636
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1218
|100 Узбекских сум
|0.0384
|1 Польский злотый
|0.2628
|1 Сингапурский доллар
|0.7479
|1 Саудовский риал
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4468
|1 Турецкая лира
|0.3650
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1590
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0441
|100 Японских йен
|0.8584
|1 Новозеландский доллар
|0.6909
|Золото (1 унция)
|1131,1888
|Серебро (1 унция)
|14,9228
|Платина (1 унция)
|882,7560
|Палладий (1 унция)
|564,3333
Tural İbadlıАвтор новости
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