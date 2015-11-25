​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2015)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0509 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1198 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,26% и составил 0,0161 манатов.