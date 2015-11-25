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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2015)

    1 Доллар США - 1.0509 манатов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0509 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1198 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,26% и составил 0,0161 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0509
    1 Евро 1.1198
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7635
    1 Аргентинское песо 0.1089
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2843
    1 Дирхам ОАЭ 0.2861
    1 Южноафриканский рэнд 0.0749
    100 Вон Республики Корея 0.0919
    1 Чешская крона 0.0414
    100 Чилийских песо 0.1478
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1501
    1 Грузинский лари 0.4362
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5868
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1210
    1 Швейцарский франк 1.0331
    1 Израильский шекель 0.2722
    1 Канадский доллар 0.7908
    1 Кувейтский динар 3.4541
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0145
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2502
    1 Мексиканское песо 0.0636
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1218
    100 Узбекских сум 0.0384
    1 Польский злотый 0.2628
    1 Сингапурский доллар 0.7479
    1 Саудовский риал 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4468
    1 Турецкая лира 0.3650
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1590
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0441
    100 Японских йен 0.8584
    1 Новозеландский доллар 0.6909
    Золото (1 унция) 1131,1888
    Серебро (1 унция) 14,9228
    Платина (1 унция) 882,7560
    Палладий (1 унция) 564,3333
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