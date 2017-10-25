Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2017)

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7002 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9991 маната, курс рубля - на 1,01%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9991 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3126 1 Аргентинское песо 0.0971 1 Белорусский рубль 0.8697 1 Бразильский реал 0.5241 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1236 100 Вон Республики Корея 0.1508 1 Чешская крона 0.0781 100 Чилийских песо 0.2688 1 Китайский юань 0.2560 1 Датская крона 0.2685 1 Грузинский лари 0.6739 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2326 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2067 1 Швейцарский франк 1.7153 1 Израильский шекель 0.4851 1 Канадский доллар 1.3404 1 Кувейтский динар 5.6247 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4016 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0983 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2122 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4704 1 Сингапурский доллар 1.2480 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3948 1 Турецкая лира 0.4550 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4852 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.4925 1 Новозеландский доллар 1.1730 Золото (1 унция) 2170,2203 Серебро (1 унция) 28,7147 Платина (1 унция) 1567,5844 Палладий (1 унция) 1637,2926