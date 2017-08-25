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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,04% - до 2,0067 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0067
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.3435
    1 Аргентинское песо 0.0988
    1 Белорусский рубль 0.8802
    1 Бразильский реал 0.5403
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1288
    100 Вон Республики Корея 0.1507
    1 Чешская крона 0.0769
    100 Чилийских песо 0.2655
    1 Китайский юань 0.2552
    1 Датская крона 0.2698
    1 Грузинский лари 0.7027
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1789
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2108
    1 Швейцарский франк 1.7630
    1 Израильский шекель 0.4730
    1 Канадский доллар 1.3596
    1 Кувейтский динар 5.6341
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3978
    1 Мексиканское песо 0.0960
    1 Молдавский лей 0.0950
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2169
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.4709
    1 Сингапурский доллар 1.2501
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3988
    1 Турецкая лира 0.4879
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0666
    100 Японских йен 1.5521
    1 Новозеландский доллар 1.2257
    Золото (1 унция) 2192,4601
    Серебро (1 унция) 28,8711
    Платина (1 унция) 1661,7793
    Палладий (1 унция) 1598,8460

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