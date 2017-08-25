Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2017)

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,04% - до 2,0067 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|2.0067
|1 Российский рубль
|0.0288
|1 Австралийский доллар
|1.3435
|1 Аргентинское песо
|0.0988
|1 Белорусский рубль
|0.8802
|1 Бразильский реал
|0.5403
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1288
|100 Вон Республики Корея
|0.1507
|1 Чешская крона
|0.0769
|100 Чилийских песо
|0.2655
|1 Китайский юань
|0.2552
|1 Датская крона
|0.2698
|1 Грузинский лари
|0.7027
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1789
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2108
|1 Швейцарский франк
|1.7630
|1 Израильский шекель
|0.4730
|1 Канадский доллар
|1.3596
|1 Кувейтский динар
|5.6341
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3978
|1 Мексиканское песо
|0.0960
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2169
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.4709
|1 Сингапурский доллар
|1.2501
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3988
|1 Турецкая лира
|0.4879
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0666
|100 Японских йен
|1.5521
|1 Новозеландский доллар
|1.2257
|Золото (1 унция)
|2192,4601
|Серебро (1 унция)
|28,8711
|Платина (1 унция)
|1661,7793
|Палладий (1 унция)
|1598,8460
Namiq HüseynovАвтор новости
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