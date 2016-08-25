Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2016)

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6245 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,49% - до 1,8308 маната. Курс рубля упал на 1,19%, составив 0,0249 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6245
|1 Евро
|1.8308
|1 Российский рубль
|0.0249
|1 Австралийский доллар
|1.2389
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|1 Белорусский рубль
|0.8316
|1 Бразильский реал
|0.5039
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4423
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1147
|100 Вон Республики Корея
|0.1453
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2419
|1 Китайский юань
|0.2442
|1 Датская крона
|0.2460
|1 Грузинский лари
|0.7078
|1 Гонконгский доллар
|0.2095
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1486
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1936
|1 Швейцарский франк
|1.6799
|1 Израильский шекель
|0.4317
|1 Канадский доллар
|1.2572
|1 Кувейтский динар
|5.3952
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1078
|1 Малазийский ринггит
|0.4028
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0823
|1 Египетский фунт
|0.1829
|1 Норвежская крона
|0.1979
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4246
|1 Сингапурский доллар
|1.2001
|1 Саудовский риал
|0.4332
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2822
|1 Турецкая лира
|0.5513
|1 Тайваньский доллар
|0.0512
|1 Таджикский сомони
|0.2064
|1 Новый туркменский манат
|0.4647
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.6163
|1 Новозеландский доллар
|1.1887
|Золото (1 унция)
|2156,1176
|Серебро (1 унция)
|30,2985
|Платина (1 унция)
|1770,7050
|Палладий (1 унция)
|1124,1540
Tural İbadlıАвтор новости
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