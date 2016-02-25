​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2016)

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5624 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7236 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0205 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5624
|1 Евро
|1.7236
|1 Российский рубль
|0.0205
|1 Австралийский доллар
|1.1209
|1 Аргентинское песо
|0.1018
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3947
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4254
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1001
|100 Вон Республики Корея
|0.1264
|1 Чешская крона
|0.0637
|100 Чилийских песо
|0.2250
|1 Китайский юань
|0.2391
|1 Датская крона
|0.2310
|1 Грузинский лари
|0.6300
|1 Гонконгский доллар
|0.2011
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1783
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1843
|1 Швейцарский франк
|1.5794
|1 Израильский шекель
|0.3988
|1 Канадский доллар
|1.1390
|1 Кувейтский динар
|5.2056
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1035
|1 Малазийский ринггит
|0.3708
|1 Мексиканское песо
|0.0858
|1 Молдавский лей
|0.0782
|1 Египетский фунт
|0.1995
|1 Норвежская крона
|0.1804
|100 Узбекских сум
|0.0549
|1 Польский злотый
|0.3943
|1 Сингапурский доллар
|1.1129
|1 Саудовский риал
|0.4166
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1654
|1 Турецкая лира
|0.5316
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1992
|1 Новый туркменский манат
|0.4599
|1 Украинская гривна
|0.0571
|100 Японских йен
|1.3884
|1 Новозеландский доллар
|1.0396
|Золото (1 унция)
|1954,1718
|Серебро (1 унция)
|23,8188
|Платина (1 унция)
|1484,2800
|Палладий (1 унция)
|778,0752
Tural İbadlıАвтор новости
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