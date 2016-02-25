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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2016)

    1 доллар США - 1,5624 маната

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5624 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7236 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0205 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5624
    1 Евро 1.7236
    1 Российский рубль 0.0205
    1 Австралийский доллар 1.1209
    1 Аргентинское песо 0.1018
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3947
    1 Дирхам ОАЭ 0.4254
    1 Южноафриканский рэнд 0.1001
    100 Вон Республики Корея 0.1264
    1 Чешская крона 0.0637
    100 Чилийских песо 0.2250
    1 Китайский юань 0.2391
    1 Датская крона 0.2310
    1 Грузинский лари 0.6300
    1 Гонконгский доллар 0.2011
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1783
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1843
    1 Швейцарский франк 1.5794
    1 Израильский шекель 0.3988
    1 Канадский доллар 1.1390
    1 Кувейтский динар 5.2056
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1035
    1 Малазийский ринггит 0.3708
    1 Мексиканское песо 0.0858
    1 Молдавский лей 0.0782
    1 Египетский фунт 0.1995
    1 Норвежская крона 0.1804
    100 Узбекских сум 0.0549
    1 Польский злотый 0.3943
    1 Сингапурский доллар 1.1129
    1 Саудовский риал 0.4166
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1654
    1 Турецкая лира 0.5316
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1992
    1 Новый туркменский манат 0.4599
    1 Украинская гривна 0.0571
    100 Японских йен 1.3884
    1 Новозеландский доллар 1.0396
    Золото (1 унция) 1954,1718
    Серебро (1 унция) 23,8188
    Платина (1 унция) 1484,2800
    Палладий (1 унция) 778,0752

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