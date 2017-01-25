Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2017)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8559 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,9910 маната. Курс рубля вырос на 0,64% - до 0,0314 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8559
|1 Евро
|1.9910
|1 Российский рубль
|0.0314
|1 Австралийский доллар
|1.3996
|1 Аргентинское песо
|0.1166
|1 Белорусский рубль
|0.9666
|1 Бразильский реал
|0.5854
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5053
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1387
|100 Вон Республики Корея
|0.1592
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2846
|1 Китайский юань
|0.2698
|1 Датская крона
|0.2678
|1 Грузинский лари
|0.6893
|1 Гонконгский доллар
|0.2392
|1 Индийская рупия
|0.0272
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3223
|100 Индонезийских рупий
|0.0139
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2096
|1 Швейцарский франк
|1.8535
|1 Израильский шекель
|0.4900
|1 Канадский доллар
|1.4131
|1 Кувейтский динар
|6.0879
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0267
|100 Ливанских фунтов
|0.1231
|1 Малазийский ринггит
|0.4181
|1 Мексиканское песо
|0.0860
|1 Молдавский лей
|0.0925
|1 Египетский фунт
|0.0978
|1 Норвежская крона
|0.2222
|100 Узбекских сум
|0.0568
|1 Польский злотый
|0.4556
|1 Сингапурский доллар
|1.3066
|1 Саудовский риал
|0.4949
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.5225
|1 Турецкая лира
|0.4903
|1 Тайваньский доллар
|0.0593
|1 Таджикский сомони
|0.2348
|1 Новый туркменский манат
|0.5312
|1 Украинская гривна
|0.0681
|100 Японских йен
|1.6341
|1 Новозеландский доллар
|1.3445
|Золото (1 унция)
|2258,2591
|Серебро (1 унция)
|31,5503
|Платина (1 унция)
|1829,9174
|Палладий (1 унция)
|1456,8815
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook