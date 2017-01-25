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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2017)

    1 доллар США - 1,8559 маната

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8559 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,9910 маната. Курс рубля вырос на 0,64% - до 0,0314 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8559
    1 Евро 1.9910
    1 Российский рубль 0.0314
    1 Австралийский доллар 1.3996
    1 Аргентинское песо 0.1166
    1 Белорусский рубль 0.9666
    1 Бразильский реал 0.5854
    1 Дирхам ОАЭ 0.5053
    1 Южноафриканский рэнд 0.1387
    100 Вон Республики Корея 0.1592
    1 Чешская крона 0.0737
    100 Чилийских песо 0.2846
    1 Китайский юань 0.2698
    1 Датская крона 0.2678
    1 Грузинский лари 0.6893
    1 Гонконгский доллар 0.2392
    1 Индийская рупия 0.0272
    1 Английский фунт стерлингов 2.3223
    100 Индонезийских рупий 0.0139
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2096
    1 Швейцарский франк 1.8535
    1 Израильский шекель 0.4900
    1 Канадский доллар 1.4131
    1 Кувейтский динар 6.0879
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0267
    100 Ливанских фунтов 0.1231
    1 Малазийский ринггит 0.4181
    1 Мексиканское песо 0.0860
    1 Молдавский лей 0.0925
    1 Египетский фунт 0.0978
    1 Норвежская крона 0.2222
    100 Узбекских сум 0.0568
    1 Польский злотый 0.4556
    1 Сингапурский доллар 1.3066
    1 Саудовский риал 0.4949
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.5225
    1 Турецкая лира 0.4903
    1 Тайваньский доллар 0.0593
    1 Таджикский сомони 0.2348
    1 Новый туркменский манат 0.5312
    1 Украинская гривна 0.0681
    100 Японских йен 1.6341
    1 Новозеландский доллар 1.3445
    Золото (1 унция) 2258,2591
    Серебро (1 унция) 31,5503
    Платина (1 унция) 1829,9174
    Палладий (1 унция) 1456,8815
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