Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2017)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,006% и составил 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0152 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0152 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2963 1 Аргентинское песо 0.0977 1 Белорусский рубль 0.8511 1 Бразильский реал 0.5276 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1223 100 Вон Республики Корея 0.1567 1 Чешская крона 0.0792 100 Чилийских песо 0.2677 1 Китайский юань 0.2580 1 Датская крона 0.2707 1 Грузинский лари 0.6262 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2597 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2049 1 Швейцарский франк 1.7317 1 Израильский шекель 0.4841 1 Канадский доллар 1.3363 1 Кувейтский динар 5.6324 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4127 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2090 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4787 1 Сингапурский доллар 1.2629 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3986 1 Турецкая лира 0.4327 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5255 1 Новозеландский доллар 1.1698 Золото (1 унция) 2196,2912 Серебро (1 унция) 29,1392 Платина (1 унция) 1596,5469 Палладий (1 унция) 1720,7392