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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2017)

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,006% и составил 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0152 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0152
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.2963
    1 Аргентинское песо 0.0977
    1 Белорусский рубль 0.8511
    1 Бразильский реал 0.5276
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1223
    100 Вон Республики Корея 0.1567
    1 Чешская крона 0.0792
    100 Чилийских песо 0.2677
    1 Китайский юань 0.2580
    1 Датская крона 0.2707
    1 Грузинский лари 0.6262
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2597
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2049
    1 Швейцарский франк 1.7317
    1 Израильский шекель 0.4841
    1 Канадский доллар 1.3363
    1 Кувейтский динар 5.6324
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4127
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.0969
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2090
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4787
    1 Сингапурский доллар 1.2629
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3986
    1 Турецкая лира 0.4327
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0633
    100 Японских йен 1.5255
    1 Новозеландский доллар 1.1698
    Золото (1 унция) 2196,2912
    Серебро (1 унция) 29,1392
    Платина (1 унция) 1596,5469
    Палладий (1 унция) 1720,7392
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