Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2017)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,006% и составил 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0152 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0152
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2963
|1 Аргентинское песо
|0.0977
|1 Белорусский рубль
|0.8511
|1 Бразильский реал
|0.5276
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1223
|100 Вон Республики Корея
|0.1567
|1 Чешская крона
|0.0792
|100 Чилийских песо
|0.2677
|1 Китайский юань
|0.2580
|1 Датская крона
|0.2707
|1 Грузинский лари
|0.6262
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2597
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2049
|1 Швейцарский франк
|1.7317
|1 Израильский шекель
|0.4841
|1 Канадский доллар
|1.3363
|1 Кувейтский динар
|5.6324
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4127
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2090
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4787
|1 Сингапурский доллар
|1.2629
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3986
|1 Турецкая лира
|0.4327
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5255
|1 Новозеландский доллар
|1.1698
|Золото (1 унция)
|2196,2912
|Серебро (1 унция)
|29,1392
|Платина (1 унция)
|1596,5469
|Палладий (1 унция)
|1720,7392
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook