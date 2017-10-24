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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7001 маната

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,07% - до 1,9997 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 1.9997
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3293
    1 Аргентинское песо 0.0976
    1 Белорусский рубль 0.8702
    1 Бразильский реал 0.5251
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1242
    100 Вон Республики Корея 0.1507
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2683
    1 Китайский юань 0.2565
    1 Датская крона 0.2686
    1 Грузинский лари 0.6798
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2482
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2074
    1 Швейцарский франк 1.7264
    1 Израильский шекель 0.4871
    1 Канадский доллар 1.3464
    1 Кувейтский динар 5.6257
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4015
    1 Мексиканское песо 0.0892
    1 Молдавский лей 0.0980
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2126
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4730
    1 Сингапурский доллар 1.2507
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3931
    1 Турецкая лира 0.4587
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0640
    100 Японских йен 1.4995
    1 Новозеландский доллар 1.1794
    Золото (1 унция) 2167,4575
    Серебро (1 унция) 29,0802
    Платина (1 унция) 1552,1913
    Палладий (1 унция) 1640,5965

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