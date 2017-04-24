 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2017)

    1 Доллар США = 1.7022 маната

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,33% - до 1,8484 маната. Курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8484
    1 Российский рубль 0.0304
    1 Австралийский доллар 1.2867
    1 Аргентинское песо 0.1100
    1 Белорусский рубль 0.9076
    1 Бразильский реал 0.5407
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1309
    100 Вон Республики Корея 0.1503
    1 Чешская крона 0.0687
    100 Чилийских песо 0.2605
    1 Китайский юань 0.2472
    1 Датская крона 0.2486
    1 Грузинский лари 0.7056
    1 Гонконгский доллар 0.2189
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1791
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1923
    1 Швейцарский франк 1.7083
    1 Израильский шекель 0.4670
    1 Канадский доллар 1.2633
    1 Кувейтский динар 5.5883
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0255
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3870
    1 Мексиканское песо 0.0914
    1 Молдавский лей 0.0882
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.1986
    100 Узбекских сум 0.0463
    1 Польский злотый 0.4355
    1 Сингапурский доллар 1.2205
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3203
    1 Турецкая лира 0.4718
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5465
    1 Новозеландский доллар 1.1975
    Золото (1 унция) 2181,9651
    Серебро (1 унция) 30,3332
    Платина (1 унция) 1666,4538
    Палладий (1 унция) 1366,8666
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi