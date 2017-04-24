Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2017)

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,33% - до 1,8484 маната. Курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0304 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8484 1 Российский рубль 0.0304 1 Австралийский доллар 1.2867 1 Аргентинское песо 0.1100 1 Белорусский рубль 0.9076 1 Бразильский реал 0.5407 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1309 100 Вон Республики Корея 0.1503 1 Чешская крона 0.0687 100 Чилийских песо 0.2605 1 Китайский юань 0.2472 1 Датская крона 0.2486 1 Грузинский лари 0.7056 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1791 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1923 1 Швейцарский франк 1.7083 1 Израильский шекель 0.4670 1 Канадский доллар 1.2633 1 Кувейтский динар 5.5883 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0255 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3870 1 Мексиканское песо 0.0914 1 Молдавский лей 0.0882 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.1986 100 Узбекских сум 0.0463 1 Польский злотый 0.4355 1 Сингапурский доллар 1.2205 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3203 1 Турецкая лира 0.4718 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5465 1 Новозеландский доллар 1.1975 Золото (1 унция) 2181,9651 Серебро (1 унция) 30,3332 Платина (1 унция) 1666,4538 Палладий (1 унция) 1366,8666