Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2017)

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,33% - до 1,8484 маната. Курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8484
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.2867
|1 Аргентинское песо
|0.1100
|1 Белорусский рубль
|0.9076
|1 Бразильский реал
|0.5407
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1309
|100 Вон Республики Корея
|0.1503
|1 Чешская крона
|0.0687
|100 Чилийских песо
|0.2605
|1 Китайский юань
|0.2472
|1 Датская крона
|0.2486
|1 Грузинский лари
|0.7056
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1791
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1923
|1 Швейцарский франк
|1.7083
|1 Израильский шекель
|0.4670
|1 Канадский доллар
|1.2633
|1 Кувейтский динар
|5.5883
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0255
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3870
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.0882
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.1986
|100 Узбекских сум
|0.0463
|1 Польский злотый
|0.4355
|1 Сингапурский доллар
|1.2205
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3203
|1 Турецкая лира
|0.4718
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5465
|1 Новозеландский доллар
|1.1975
|Золото (1 унция)
|2181,9651
|Серебро (1 унция)
|30,3332
|Платина (1 унция)
|1666,4538
|Палладий (1 унция)
|1366,8666
Tural İbadlıАвтор новости
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