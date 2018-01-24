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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2018)

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,51% - до 2,0948 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0948
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3629
    1 Аргентинское песо 0.0879
    1 Белорусский рубль 0.8602
    1 Бразильский реал 0.5252
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1413
    100 Вон Республики Корея 0.1590
    1 Чешская крона 0.0825
    100 Чилийских песо 0.2789
    1 Китайский юань 0.2660
    1 Датская крона 0.2814
    1 Грузинский лари 0.6760
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.3852
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2127
    1 Швейцарский франк 1.7804
    1 Израильский шекель 0.4990
    1 Канадский доллар 1.3702
    1 Кувейтский динар 5.6645
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4341
    1 Мексиканское песо 0.0910
    1 Молдавский лей 0.1010
    1 Египетский фунт 0.0959
    1 Норвежская крона 0.2177
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5026
    1 Сингапурский доллар 1.2933
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4514
    1 Турецкая лира 0.4514
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0590
    100 Японских йен 1.5473
    1 Новозеландский доллар 1.2528
    Золото (1 унция) 2266,9133
    Серебро (1 унция) 28,9765
    Платина (1 унция) 1696,6998
    Палладий (1 унция) 1848,0087
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