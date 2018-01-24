Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2018)

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,51% - до 2,0948 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0948 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3629 1 Аргентинское песо 0.0879 1 Белорусский рубль 0.8602 1 Бразильский реал 0.5252 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1413 100 Вон Республики Корея 0.1590 1 Чешская крона 0.0825 100 Чилийских песо 0.2789 1 Китайский юань 0.2660 1 Датская крона 0.2814 1 Грузинский лари 0.6760 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.3852 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2127 1 Швейцарский франк 1.7804 1 Израильский шекель 0.4990 1 Канадский доллар 1.3702 1 Кувейтский динар 5.6645 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4341 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.1010 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2177 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5026 1 Сингапурский доллар 1.2933 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4514 1 Турецкая лира 0.4514 1 Тайваньский доллар 0.0581 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4864 1 Украинская гривна 0.0590 100 Японских йен 1.5473 1 Новозеландский доллар 1.2528 Золото (1 унция) 2266,9133 Серебро (1 унция) 28,9765 Платина (1 унция) 1696,6998 Палладий (1 унция) 1848,0087