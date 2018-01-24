Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2018)

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,51% - до 2,0948 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0948
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3629
|1 Аргентинское песо
|0.0879
|1 Белорусский рубль
|0.8602
|1 Бразильский реал
|0.5252
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1413
|100 Вон Республики Корея
|0.1590
|1 Чешская крона
|0.0825
|100 Чилийских песо
|0.2789
|1 Китайский юань
|0.2660
|1 Датская крона
|0.2814
|1 Грузинский лари
|0.6760
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3852
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2127
|1 Швейцарский франк
|1.7804
|1 Израильский шекель
|0.4990
|1 Канадский доллар
|1.3702
|1 Кувейтский динар
|5.6645
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4341
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.1010
|1 Египетский фунт
|0.0959
|1 Норвежская крона
|0.2177
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5026
|1 Сингапурский доллар
|1.2933
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4514
|1 Турецкая лира
|0.4514
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0590
|100 Японских йен
|1.5473
|1 Новозеландский доллар
|1.2528
|Золото (1 унция)
|2266,9133
|Серебро (1 унция)
|28,9765
|Платина (1 унция)
|1696,6998
|Палладий (1 унция)
|1848,0087
Namiq HüseynovАвтор новости
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