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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2017)

    1 доллар США - 1,8559 маната

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 1,35% и составил 1,8559 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,52% - до 1,9957 маната. Курс рубля вырос на 1,63% - до 0,0312 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8559
    1 Евро 1.9957
    1 Российский рубль 0.0312
    1 Австралийский доллар 1.4060
    1 Аргентинское песо 0.1165
    1 Белорусский рубль 0.9586
    1 Бразильский реал 0.5867
    1 Дирхам ОАЭ 0.5053
    1 Южноафриканский рэнд 0.1378
    100 Вон Республики Корея 0.1592
    1 Чешская крона 0.0738
    100 Чилийских песо 0.2841
    1 Китайский юань 0.2707
    1 Датская крона 0.2684
    1 Грузинский лари 0.6906
    1 Гонконгский доллар 0.2392
    1 Индийская рупия 0.0272
    1 Английский фунт стерлингов 2.3210
    100 Индонезийских рупий 0.0139
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2100
    1 Швейцарский франк 1.8606
    1 Израильский шекель 0.4894
    1 Канадский доллар 1.4028
    1 Кувейтский динар 6.0859
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0266
    100 Ливанских фунтов 0.1231
    1 Малазийский ринггит 0.4185
    1 Мексиканское песо 0.0871
    1 Молдавский лей 0.0925
    1 Египетский фунт 0.0977
    1 Норвежская крона 0.2221
    100 Узбекских сум 0.0568
    1 Польский злотый 0.4561
    1 Сингапурский доллар 1.3096
    1 Саудовский риал 0.4949
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.5204
    1 Турецкая лира 0.4939
    1 Тайваньский доллар 0.0592
    1 Таджикский сомони 0.2346
    1 Новый туркменский манат 0.5312
    1 Украинская гривна 0.0679
    100 Японских йен 1.6433
    1 Новозеландский доллар 1.3427
    Золото (1 унция) 2250,9283
    Серебро (1 унция) 31,8287
    Платина (1 унция) 1820,6379
    Палладий (1 унция) 1460,5933
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