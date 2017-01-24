Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2017)

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 1,35% и составил 1,8559 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,52% - до 1,9957 маната. Курс рубля вырос на 1,63% - до 0,0312 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8559
|1 Евро
|1.9957
|1 Российский рубль
|0.0312
|1 Австралийский доллар
|1.4060
|1 Аргентинское песо
|0.1165
|1 Белорусский рубль
|0.9586
|1 Бразильский реал
|0.5867
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5053
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1378
|100 Вон Республики Корея
|0.1592
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2841
|1 Китайский юань
|0.2707
|1 Датская крона
|0.2684
|1 Грузинский лари
|0.6906
|1 Гонконгский доллар
|0.2392
|1 Индийская рупия
|0.0272
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3210
|100 Индонезийских рупий
|0.0139
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2100
|1 Швейцарский франк
|1.8606
|1 Израильский шекель
|0.4894
|1 Канадский доллар
|1.4028
|1 Кувейтский динар
|6.0859
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0266
|100 Ливанских фунтов
|0.1231
|1 Малазийский ринггит
|0.4185
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0925
|1 Египетский фунт
|0.0977
|1 Норвежская крона
|0.2221
|100 Узбекских сум
|0.0568
|1 Польский злотый
|0.4561
|1 Сингапурский доллар
|1.3096
|1 Саудовский риал
|0.4949
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.5204
|1 Турецкая лира
|0.4939
|1 Тайваньский доллар
|0.0592
|1 Таджикский сомони
|0.2346
|1 Новый туркменский манат
|0.5312
|1 Украинская гривна
|0.0679
|100 Японских йен
|1.6433
|1 Новозеландский доллар
|1.3427
|Золото (1 унция)
|2250,9283
|Серебро (1 унция)
|31,8287
|Платина (1 унция)
|1820,6379
|Палладий (1 унция)
|1460,5933
Namiq HüseynovАвтор новости
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