Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2017)

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 1,35% и составил 1,8559 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,52% - до 1,9957 маната. Курс рубля вырос на 1,63% - до 0,0312 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8559 1 Евро 1.9957 1 Российский рубль 0.0312 1 Австралийский доллар 1.4060 1 Аргентинское песо 0.1165 1 Белорусский рубль 0.9586 1 Бразильский реал 0.5867 1 Дирхам ОАЭ 0.5053 1 Южноафриканский рэнд 0.1378 100 Вон Республики Корея 0.1592 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2841 1 Китайский юань 0.2707 1 Датская крона 0.2684 1 Грузинский лари 0.6906 1 Гонконгский доллар 0.2392 1 Индийская рупия 0.0272 1 Английский фунт стерлингов 2.3210 100 Индонезийских рупий 0.0139 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2100 1 Швейцарский франк 1.8606 1 Израильский шекель 0.4894 1 Канадский доллар 1.4028 1 Кувейтский динар 6.0859 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0266 100 Ливанских фунтов 0.1231 1 Малазийский ринггит 0.4185 1 Мексиканское песо 0.0871 1 Молдавский лей 0.0925 1 Египетский фунт 0.0977 1 Норвежская крона 0.2221 100 Узбекских сум 0.0568 1 Польский злотый 0.4561 1 Сингапурский доллар 1.3096 1 Саудовский риал 0.4949 1 СДР (спец. права заимствования) 2.5204 1 Турецкая лира 0.4939 1 Тайваньский доллар 0.0592 1 Таджикский сомони 0.2346 1 Новый туркменский манат 0.5312 1 Украинская гривна 0.0679 100 Японских йен 1.6433 1 Новозеландский доллар 1.3427 Золото (1 унция) 2250,9283 Серебро (1 унция) 31,8287 Платина (1 унция) 1820,6379 Палладий (1 унция) 1460,5933