​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2015)

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,5523 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,23% и составил 1,6978 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,92% и составил 0,0219 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5523 1 Евро 1.6978 1 Российский рубль 0.0219 1 Австралийский доллар 1.1227 1 Аргентинское песо 0.1200 100 Белорусских рублей 0.0084 1 Бразильский реал 0.3897 1 Дирхам ОАЭ 0.4224 1 Южноафриканский рэнд 0.1024 100 Вон Республики Корея 0.1324 1 Чешская крона 0.0628 100 Чилийских песо 0.2226 1 Китайский юань 0.2397 1 Датская крона 0.2275 1 Грузинский лари 0.6468 1 Гонконгский доллар 0.2002 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.3027 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1840 1 Швейцарский франк 1.5692 1 Израильский шекель 0.3989 1 Канадский доллар 1.1150 1 Кувейтский динар 5.1135 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0202 100 Ливанских фунтов 0.1029 1 Малазийский ринггит 0.3602 1 Мексиканское песо 0.0904 1 Молдавский лей 0.0794 1 Египетский фунт 0.1982 1 Норвежская крона 0.1780 100 Узбекских сум 0.0558 1 Польский злотый 0.3994 1 Сингапурский доллар 1.1043 1 Саудовский риал 0.4137 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1545 1 Турецкая лира 0.5290 1 Тайваньский доллар 0.0473 1 Таджикский сомони 0.2347 1 Новый туркменский манат 0.4566 1 Украинская гривна 0.0678 100 Японских йен 1.2825 1 Новозеландский доллар 1.0574 Золото (1 унция) 1668,5673 Серебро (1 унция) 22,1048 Платина (1 унция) 1348,9487 Палладий (1 унция) 866,1834