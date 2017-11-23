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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2017)

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 2,0123 маната, курс рубля – на 1,39%, 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 2.0123
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.2958
    1 Аргентинское песо 0.0975
    1 Белорусский рубль 0.8500
    1 Бразильский реал 0.5272
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1227
    100 Вон Республики Корея 0.1562
    1 Чешская крона 0.0790
    100 Чилийских песо 0.2683
    1 Китайский юань 0.2579
    1 Датская крона 0.2704
    1 Грузинский лари 0.6262
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2659
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2043
    1 Швейцарский франк 1.7323
    1 Израильский шекель 0.4841
    1 Канадский доллар 1.3387
    1 Кувейтский динар 5.6292
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4131
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.0969
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2087
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4776
    1 Сингапурский доллар 1.2620
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3987
    1 Турецкая лира 0.4329
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5277
    1 Новозеландский доллар 1.1696
    Золото (1 унция) 2192,8159
    Серебро (1 унция) 29,0788
    Платина (1 унция) 1590,3841
    Палладий (1 унция) 1712,5690
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