Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2017)

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 2,0123 маната, курс рубля – на 1,39%, 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0123 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2958 1 Аргентинское песо 0.0975 1 Белорусский рубль 0.8500 1 Бразильский реал 0.5272 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1227 100 Вон Республики Корея 0.1562 1 Чешская крона 0.0790 100 Чилийских песо 0.2683 1 Китайский юань 0.2579 1 Датская крона 0.2704 1 Грузинский лари 0.6262 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2659 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2043 1 Швейцарский франк 1.7323 1 Израильский шекель 0.4841 1 Канадский доллар 1.3387 1 Кувейтский динар 5.6292 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4131 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2087 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4776 1 Сингапурский доллар 1.2620 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3987 1 Турецкая лира 0.4329 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5277 1 Новозеландский доллар 1.1696 Золото (1 унция) 2192,8159 Серебро (1 унция) 29,0788 Платина (1 унция) 1590,3841 Палладий (1 унция) 1712,5690