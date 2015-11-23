Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2015)

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,05% и составил 1,0511 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,91% и составил 1,1156 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,91% и составил 0,01613 маната.