Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2015)

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,05% и составил 1,0511 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,91% и составил 1,1156 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,91% и составил 0,01613 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0511
|1 Евро
|1.1156
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7548
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2835
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0750
|100 Вон Республики Корея
|0.0907
|1 Чешская крона
|0.0413
|100 Чилийских песо
|0.1498
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1495
|1 Грузинский лари
|0.4366
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5945
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1203
|1 Швейцарский франк
|1.0297
|1 Израильский шекель
|0.2698
|1 Канадский доллар
|0.7850
|1 Кувейтский динар
|3.4531
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0145
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2449
|1 Мексиканское песо
|0.0633
|1 Молдавский лей
|0.0527
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1214
|100 Узбекских сум
|0.0386
|1 Польский злотый
|0.2632
|1 Сингапурский доллар
|0.7413
|1 Саудовский риял
|0.2803
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4503
|1 Турецкая лира
|0.3705
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1635
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0436
|100 Японских йен
|0.8530
|1 Новозеландский доллар
|0.6847
|Золото (1 унция)
|1137,0274
|Серебро (1 унция)
|14,6944
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook