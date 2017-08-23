Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2017)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,0001% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39% - до 2,0003 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0003 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.3421 1 Аргентинское песо 0.0988 1 Белорусский рубль 0.8813 1 Бразильский реал 0.5379 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1285 100 Вон Республики Корея 0.1505 1 Чешская крона 0.0767 100 Чилийских песо 0.2655 1 Китайский юань 0.2554 1 Датская крона 0.2689 1 Грузинский лари 0.7069 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1810 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2099 1 Швейцарский франк 1.7563 1 Израильский шекель 0.4700 1 Канадский доллар 1.3510 1 Кувейтский динар 5.6340 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3972 1 Мексиканское песо 0.0960 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2150 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.4678 1 Сингапурский доллар 1.2485 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3961 1 Турецкая лира 0.4864 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.5537 1 Новозеландский доллар 1.2303 Золото (1 унция) 2184,2958 Серебро (1 унция) 28,8473 Платина (1 унция) 1656,6766 Палладий (1 унция) 1588,6406