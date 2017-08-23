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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,0001% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39% - до 2,0003 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0003
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.3421
    1 Аргентинское песо 0.0988
    1 Белорусский рубль 0.8813
    1 Бразильский реал 0.5379
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1285
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0767
    100 Чилийских песо 0.2655
    1 Китайский юань 0.2554
    1 Датская крона 0.2689
    1 Грузинский лари 0.7069
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1810
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2099
    1 Швейцарский франк 1.7563
    1 Израильский шекель 0.4700
    1 Канадский доллар 1.3510
    1 Кувейтский динар 5.6340
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3972
    1 Мексиканское песо 0.0960
    1 Молдавский лей 0.0951
    1 Египетский фунт 0.0958
    1 Норвежская крона 0.2150
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.4678
    1 Сингапурский доллар 1.2485
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3961
    1 Турецкая лира 0.4864
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0668
    100 Японских йен 1.5537
    1 Новозеландский доллар 1.2303
    Золото (1 унция) 2184,2958
    Серебро (1 унция) 28,8473
    Платина (1 унция) 1656,6766
    Палладий (1 унция) 1588,6406

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