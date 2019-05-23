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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,8952 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8952
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1688
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8193
1 Бразильский реал 0.4208
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1181
100 Вон Республики Корея 0.1428
1 Чешская крона 0.0734
100 Чилийских песо 0.2439
1 Китайский юань 0.2459
1 Датская крона 0.2538
1 Грузинский лари 0.6128
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1496
100 Индонезийских рупий 0.0117
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.6853
1 Израильский шекель 0.4709
1 Канадский доллар 1.2642
1 Кувейтский динар 5.5864
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4054
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.0944
1 Египетский фунт 0.1003
1 Норвежская крона 0.1939
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4403
1 Сингапурский доллар 1.2314
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3425
1 Турецкая лира 0.2775
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0647
100 Японских йен 1.5408
1 Новозеландский доллар 1.1034
Золото (1 унция) 2164.2275
Серебро (1 унция) 24.5358
Платина (1 унция) 1357.6455
Палладий (1 унция) 2231.2245
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