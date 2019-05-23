Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,8952 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8952 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.1688 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8193 1 Бразильский реал 0.4208 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1181 100 Вон Республики Корея 0.1428 1 Чешская крона 0.0734 100 Чилийских песо 0.2439 1 Китайский юань 0.2459 1 Датская крона 0.2538 1 Грузинский лари 0.6128 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1496 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1764 1 Швейцарский франк 1.6853 1 Израильский шекель 0.4709 1 Канадский доллар 1.2642 1 Кувейтский динар 5.5864 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4054 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0944 1 Египетский фунт 0.1003 1 Норвежская крона 0.1939 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4403 1 Сингапурский доллар 1.2314 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3425 1 Турецкая лира 0.2775 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.5408 1 Новозеландский доллар 1.1034 Золото (1 унция) 2164.2275 Серебро (1 унция) 24.5358 Платина (1 унция) 1357.6455 Палладий (1 унция) 2231.2245