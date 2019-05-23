Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,8952 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8952
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1688
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8193
|1 Бразильский реал
|0.4208
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1181
|100 Вон Республики Корея
|0.1428
|1 Чешская крона
|0.0734
|100 Чилийских песо
|0.2439
|1 Китайский юань
|0.2459
|1 Датская крона
|0.2538
|1 Грузинский лари
|0.6128
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1496
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.6853
|1 Израильский шекель
|0.4709
|1 Канадский доллар
|1.2642
|1 Кувейтский динар
|5.5864
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4054
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0944
|1 Египетский фунт
|0.1003
|1 Норвежская крона
|0.1939
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4403
|1 Сингапурский доллар
|1.2314
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3425
|1 Турецкая лира
|0.2775
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5408
|1 Новозеландский доллар
|1.1034
|Золото (1 унция)
|2164.2275
|Серебро (1 унция)
|24.5358
|Платина (1 унция)
|1357.6455
|Палладий (1 унция)
|2231.2245
Economic DepartmentАвтор новости