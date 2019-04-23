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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11% - до 1,9126 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9126
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.2112
1 Аргентинское песо 0.0402
1 Белорусский рубль 0.8142
1 Бразильский реал 0.4319
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1199
100 Вон Республики Корея 0.1490
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2560
1 Китайский юань 0.2532
1 Датская крона 0.2562
1 Грузинский лари 0.6299
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.2079
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1825
1 Швейцарский франк 1.6731
1 Израильский шекель 0.4731
1 Канадский доллар 1.2724
1 Кувейтский динар 5.5884
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4119
1 Мексиканское песо 0.0902
1 Молдавский лей 0.0954
1 Египетский фунт 0.0990
1 Норвежская крона 0.2000
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4464
1 Сингапурский доллар 1.2539
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3581
1 Турецкая лира 0.2916
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0639
100 Японских йен 1.5197
1 Новозеландский доллар 1.1342
Золото (1 унция) 2166.8200
Серебро (1 унция) 25.5284
Платина (1 унция) 1529.2605
Палладий (1 унция) 2366.4340
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