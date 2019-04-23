​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11% - до 1,9126 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.