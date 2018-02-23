Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2018)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23%, до 2,0914 маната, курс рубля – на 0,33%, до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0914
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3296
|1 Аргентинское песо
|0.0852
|1 Белорусский рубль
|0.8659
|1 Бразильский реал
|0.5228
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1455
|100 Вон Республики Корея
|0.1575
|1 Чешская крона
|0.0825
|100 Чилийских песо
|0.2861
|1 Китайский юань
|0.2681
|1 Датская крона
|0.2808
|1 Грузинский лари
|0.6891
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3714
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2089
|1 Швейцарский франк
|1.8180
|1 Израильский шекель
|0.4867
|1 Канадский доллар
|1.3362
|1 Кувейтский динар
|5.6678
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4351
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1018
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2160
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5000
|1 Сингапурский доллар
|1.2855
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4623
|1 Турецкая лира
|0.4488
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5892
|1 Новозеландский доллар
|1.2401
|Золото (1 унция)
|2256,4407
|Серебро (1 унция)
|28.1637
|Платина (1 унция)
|1694,5322
|Палладий (1 унция)
|1768,5545
Tural İbadlıАвтор новости
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