Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2017)

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,9963 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9963
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2866
|1 Аргентинское песо
|0.0972
|1 Белорусский рубль
|0.8476
|1 Бразильский реал
|0.5225
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1216
|100 Вон Республики Корея
|0.1557
|1 Чешская крона
|0.0783
|100 Чилийских песо
|0.2676
|1 Китайский юань
|0.2568
|1 Датская крона
|0.2683
|1 Грузинский лари
|0.6262
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2537
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2017
|1 Швейцарский франк
|1.7162
|1 Израильский шекель
|0.4836
|1 Канадский доллар
|1.3316
|1 Кувейтский динар
|5.6274
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4125
|1 Мексиканское песо
|0.0904
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2071
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4732
|1 Сингапурский доллар
|1.2556
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3949
|1 Турецкая лира
|0.4286
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5151
|1 Новозеландский доллар
|1.1612
|Золото (1 унция)
|2177,0466
|Серебро (1 унция)
|28,8666
|Платина (1 унция)
|1586,3886
|Палладий (1 унция)
|1704,7905
Namiq HüseynovАвтор новости
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