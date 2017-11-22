Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2017)

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,9963 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9963 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2866 1 Аргентинское песо 0.0972 1 Белорусский рубль 0.8476 1 Бразильский реал 0.5225 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1216 100 Вон Республики Корея 0.1557 1 Чешская крона 0.0783 100 Чилийских песо 0.2676 1 Китайский юань 0.2568 1 Датская крона 0.2683 1 Грузинский лари 0.6262 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2537 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2017 1 Швейцарский франк 1.7162 1 Израильский шекель 0.4836 1 Канадский доллар 1.3316 1 Кувейтский динар 5.6274 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4125 1 Мексиканское песо 0.0904 1 Молдавский лей 0.0975 1 Египетский фунт 0.0962 1 Норвежская крона 0.2071 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4732 1 Сингапурский доллар 1.2556 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3949 1 Турецкая лира 0.4286 1 Тайваньский доллар 0.0569 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5151 1 Новозеландский доллар 1.1612 Золото (1 унция) 2177,0466 Серебро (1 унция) 28,8666 Платина (1 унция) 1586,3886 Палладий (1 унция) 1704,7905