Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2016)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6204 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до1,8281 маната. Курс рубля упал на 0,79%, составив 0,0252 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6204
|1 Евро
|1.8281
|1 Российский рубль
|0.0252
|1 Австралийский доллар
|1.2306
|1 Аргентинское песо
|0.1085
|1 Белорусский рубль
|0.8402
|1 Бразильский реал
|0.5053
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4412
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1192
|100 Вон Республики Корея
|0.1439
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2466
|1 Китайский юань
|0.2432
|1 Датская крона
|0.2456
|1 Грузинский лари
|0.7179
|1 Гонконгский доллар
|0.2090
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1136
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1925
|1 Швейцарский франк
|1.6812
|1 Израильский шекель
|0.4302
|1 Канадский доллар
|1.2543
|1 Кувейтский динар
|5.3789
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1075
|1 Малазийский ринггит
|0.4017
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.0822
|1 Египетский фунт
|0.1846
|1 Норвежская крона
|0.1962
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4237
|1 Сингапурский доллар
|1.1981
|1 Саудовский риал
|0.4321
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2773
|1 Турецкая лира
|0.5512
|1 Тайваньский доллар
|0.0509
|1 Таджикский сомони
|0.2064
|1 Новый туркменский манат
|0.4624
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.6076
|1 Новозеландский доллар
|1.1698
|Золото (1 унция)
|2181,7066
|Серебро (1 унция)
|30,6904
|Платина (1 унция)
|1792,1624
|Палладий (1 унция)
|1152,1044
Tural İbadlıАвтор новости
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