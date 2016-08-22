Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2016)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6204 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до1,8281 маната. Курс рубля упал на 0,79%, составив 0,0252 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6204 1 Евро 1.8281 1 Российский рубль 0.0252 1 Австралийский доллар 1.2306 1 Аргентинское песо 0.1085 1 Белорусский рубль 0.8402 1 Бразильский реал 0.5053 1 Дирхам ОАЭ 0.4412 1 Южноафриканский рэнд 0.1192 100 Вон Республики Корея 0.1439 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2466 1 Китайский юань 0.2432 1 Датская крона 0.2456 1 Грузинский лари 0.7179 1 Гонконгский доллар 0.2090 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.1136 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1925 1 Швейцарский франк 1.6812 1 Израильский шекель 0.4302 1 Канадский доллар 1.2543 1 Кувейтский динар 5.3789 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1075 1 Малазийский ринггит 0.4017 1 Мексиканское песо 0.0884 1 Молдавский лей 0.0822 1 Египетский фунт 0.1846 1 Норвежская крона 0.1962 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4237 1 Сингапурский доллар 1.1981 1 Саудовский риал 0.4321 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2773 1 Турецкая лира 0.5512 1 Тайваньский доллар 0.0509 1 Таджикский сомони 0.2064 1 Новый туркменский манат 0.4624 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.6076 1 Новозеландский доллар 1.1698 Золото (1 унция) 2181,7066 Серебро (1 унция) 30,6904 Платина (1 унция) 1792,1624 Палладий (1 унция) 1152,1044