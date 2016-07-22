Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2016)

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5724 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,18% и составил 1,7345 маната. Курс рубля снизился на 0,41% и составил 0,0245 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5724
|1 Евро
|1.7345
|1 Российский рубль
|0.0245
|1 Австралийский доллар
|1.1762
|1 Аргентинское песо
|0.1049
|1 Белорусский рубль
|0.7957
|1 Бразильский реал
|0.4806
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4281
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1105
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0642
|100 Чилийских песо
|0.2414
|1 Китайский юань
|0.2358
|1 Датская крона
|0.2331
|1 Грузинский лари
|0.6685
|1 Гонконгский доллар
|0.2028
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0800
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1830
|1 Швейцарский франк
|1.5968
|1 Израильский шекель
|0.4089
|1 Канадский доллар
|1.1998
|1 Кувейтский динар
|5.2006
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1043
|1 Малазийский ринггит
|0.3866
|1 Мексиканское песо
|0.0845
|1 Молдавский лей
|0.0797
|1 Египетский фунт
|0.1771
|1 Норвежская крона
|0.1851
|100 Узбекских сум
|0.0532
|1 Польский злотый
|0.3977
|1 Сингапурский доллар
|1.1605
|1 Саудовский риал
|0.4193
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1796
|1 Турецкая лира
|0.5124
|1 Тайваньский доллар
|0.0491
|1 Таджикский сомони
|0.2007
|1 Новый туркменский манат
|0.4680
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.4861
|1 Новозеландский доллар
|1.1008
|Золото (1 унция)
|2077,3763
|Серебро (1 унция)
|31,0077
|Платина (1 унция)
|1712,3436
|Палладий (1 унция)
|1062,9424
Tural İbadlıАвтор новости
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