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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2016)

    1 доллар США - 1,5724 маната

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,2% и составил 1,5724 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,18% и составил 1,7345 маната. Курс рубля снизился на 0,41% и составил 0,0245 маната.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.5724
    1 Евро1.7345
    1 Российский рубль0.0245
    1 Австралийский доллар1.1762
    1 Аргентинское песо0.1049
    1 Белорусский рубль0.7957
    1 Бразильский реал0.4806
    1 Дирхам ОАЭ0.4281
    1 Южноафриканский рэнд0.1105
    100 Вон Республики Корея0.1386
    1 Чешская крона0.0642
    100 Чилийских песо0.2414
    1 Китайский юань0.2358
    1 Датская крона0.2331
    1 Грузинский лари0.6685
    1 Гонконгский доллар0.2028
    1 Индийская рупия0.0234
    1 Английский фунт стерлингов2.0800
    100 Индонезийских рупий0.0120
    100 Иранских риалов0.0051
    1 Шведская крона0.1830
    1 Швейцарский франк1.5968
    1 Израильский шекель0.4089
    1 Канадский доллар1.1998
    1 Кувейтский динар5.2006
    1 Казахстанский тенге0.0046
    1 Киргизский сом0.0235
    100 Ливанских фунтов0.1043
    1 Малазийский ринггит0.3866
    1 Мексиканское песо0.0845
    1 Молдавский лей0.0797
    1 Египетский фунт0.1771
    1 Норвежская крона0.1851
    100 Узбекских сум0.0532
    1 Польский злотый0.3977
    1 Сингапурский доллар1.1605
    1 Саудовский риал0.4193
    1 СДР (спец. права заимствования)2.1796
    1 Турецкая лира0.5124
    1 Тайваньский доллар0.0491
    1 Таджикский сомони0.2007
    1 Новый туркменский манат0.4680
    1 Украинская гривна0.0634
    100 Японских йен1.4861
    1 Новозеландский доллар1.1008
    Золото (1 унция)2077,3763
    Серебро (1 унция)31,0077
    Платина (1 унция)1712,3436
    Палладий (1 унция)1062,9424
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