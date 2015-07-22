​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2015)

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня 1 доллар США подешевел по отношению к манату на 0,04%, составив 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,98%, составив 1, 1476 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,54% и составил 0,0184 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1476 1 Российский рубль 0.0184 1 Австралийский доллар 0.7778 1 Аргентинское песо 0.1143 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3304 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0849 100 Вон Республики Корея 0.0910 1 Чешская крона 0.0423 100 Чилийских песо 0.1611 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1538 1 Грузинский лари 0.4638 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6332 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1228 1 Швейцарский франк 1.0955 1 Израильский шекель 0.2763 1 Канадский доллар 0.8100 1 Кувейтский динар 3.4603 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0166 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2767 1 Мексиканское песо 0.0656 1 Молдавский лей 0.0551 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1292 100 Узбекских сум 0.0408 1 Польский злотый 0.2777 1 Сингапурский доллар 0.7690 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4579 1 Турецкая лира 0.3906 1 Тайваньский доллар 0.0336 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0475 100 Японских йен 0.8481 1 Новозеландский доллар 0.6945 Золото (1 унция) 1160,3272 Серебро (1 унция) 15,4591 Платина (1 унция) 1030,6090 Палладий (1 унция) 646,4920