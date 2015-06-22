Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2015)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0473
|1 Евро
|1.1921
|1 Российский рубль
|0.0193
|1 Австралийский доллар
|0.8149
|1 Аргентинское песо
|0.1152
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3382
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2851
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0862
|100 Вон Республики Корея
|0.0954
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1655
|1 Китайский юань
|0.1687
|1 Датская крона
|0.1598
|1 Грузинский лари
|0.4644
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6644
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1292
|1 Швейцарский франк
|1.1413
|1 Израильский шекель
|0.2737
|1 Канадский доллар
|0.8546
|1 Кувейтский динар
|3.4736
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0173
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2806
|1 Мексиканское песо
|0.0683
|1 Молдавский лей
|0.0552
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1356
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2853
|1 Сингапурский доллар
|0.7862
|1 Саудовский риял
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4789
|1 Турецкая лира
|0.3883
|1 Тайваньский доллар
|0.0341
|1 Таджикский сомони
|0.1672
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0483
|100 Японских йен
|0.8534
|1 Новозеландский доллар
|0.7242
|Золото (1 унция)
|1260,3208
|Серебро (1 унция)
|16,8720
|Платина (1 унция)
|1136,3205
|Палладий (1 унция)
|751,9614
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook