Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2015)

22 июня, 2015 09:42

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0473 1 Евро 1.1921 1 Российский рубль 0.0193 1 Австралийский доллар 0.8149 1 Аргентинское песо 0.1152 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3382 1 Дирхам ОАЭ 0.2851 1 Южноафриканский рэнд 0.0862 100 Вон Республики Корея 0.0954 1 Чешская крона 0.0437 100 Чилийских песо 0.1655 1 Китайский юань 0.1687 1 Датская крона 0.1598 1 Грузинский лари 0.4644 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6644 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1292 1 Швейцарский франк 1.1413 1 Израильский шекель 0.2737 1 Канадский доллар 0.8546 1 Кувейтский динар 3.4736 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0173 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2806 1 Мексиканское песо 0.0683 1 Молдавский лей 0.0552 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1356 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2853 1 Сингапурский доллар 0.7862 1 Саудовский риял 0.2793 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4789 1 Турецкая лира 0.3883 1 Тайваньский доллар 0.0341 1 Таджикский сомони 0.1672 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0483 100 Японских йен 0.8534 1 Новозеландский доллар 0.7242 Золото (1 унция) 1260,3208 Серебро (1 унция) 16,8720 Платина (1 унция) 1136,3205 Палладий (1 унция) 751,9614