Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2017)

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,69% - до 1,9047 маната. Курс рубля повысился на 1,35%, составив 0,03 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7023
|1 Евро
|1.9047
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.2665
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|1 Белорусский рубль
|0.9157
|1 Бразильский реал
|0.5233
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1287
|100 Вон Республики Корея
|0.1524
|1 Чешская крона
|0.0719
|100 Чилийских песо
|0.2545
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2559
|1 Грузинский лари
|0.7027
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2128
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1949
|1 Швейцарский франк
|1.7467
|1 Израильский шекель
|0.4751
|1 Канадский доллар
|1.2578
|1 Кувейтский динар
|5.6080
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3951
|1 Мексиканское песо
|0.0909
|1 Молдавский лей
|0.0927
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2032
|100 Узбекских сум
|0.0449
|1 Польский злотый
|0.4542
|1 Сингапурский доллар
|1.2270
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3502
|1 Турецкая лира
|0.4760
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5264
|1 Новозеландский доллар
|1.1809
|Золото (1 унция)
|2131,2796
|Серебро (1 унция)
|28,6497
|Платина (1 унция)
|1605,2689
|Палладий (1 унция)
|1310,7710
Namiq HüseynovАвтор новости
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