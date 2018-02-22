Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2018)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,40%, до 2,0865 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,03 маната.