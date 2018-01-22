Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2018)

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,33% - до 2,0780 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0300 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0780
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3583
|1 Аргентинское песо
|0.0895
|1 Белорусский рубль
|0.8588
|1 Бразильский реал
|0.5318
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1404
|100 Вон Республики Корея
|0.1590
|1 Чешская крона
|0.0818
|100 Чилийских песо
|0.2796
|1 Китайский юань
|0.2653
|1 Датская крона
|0.2792
|1 Грузинский лари
|0.6703
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3571
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2113
|1 Швейцарский франк
|1.7651
|1 Израильский шекель
|0.4970
|1 Канадский доллар
|1.3617
|1 Кувейтский динар
|5.6549
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4314
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1006
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2160
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4981
|1 Сингапурский доллар
|1.2865
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4527
|1 Турецкая лира
|0.4447
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0589
|100 Японских йен
|1.5344
|1 Новозеландский доллар
|1.2369
|Золото (1 унция)
|2 269,4150
|Серебро (1 унция)
|28,8830
|Платина (1 унция)
|1 718,7000
|Палладий (1 унция)
|1 890,4000
Tural İbadlıАвтор новости