Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2018)

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,33% - до 2,0780 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0300 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0780 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.3583 1 Аргентинское песо 0.0895 1 Белорусский рубль 0.8588 1 Бразильский реал 0.5318 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1404 100 Вон Республики Корея 0.1590 1 Чешская крона 0.0818 100 Чилийских песо 0.2796 1 Китайский юань 0.2653 1 Датская крона 0.2792 1 Грузинский лари 0.6703 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.3571 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2113 1 Швейцарский франк 1.7651 1 Израильский шекель 0.4970 1 Канадский доллар 1.3617 1 Кувейтский динар 5.6549 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4314 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.1006 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2160 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4981 1 Сингапурский доллар 1.2865 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4527 1 Турецкая лира 0.4447 1 Тайваньский доллар 0.0582 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4864 1 Украинская гривна 0.0589 100 Японских йен 1.5344 1 Новозеландский доллар 1.2369 Золото (1 унция) 2 269,4150 Серебро (1 унция) 28,8830 Платина (1 унция) 1 718,7000 Палладий (1 унция) 1 890,4000