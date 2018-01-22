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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2018)

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,33% - до 2,0780 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0300 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0780
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3583
    1 Аргентинское песо 0.0895
    1 Белорусский рубль 0.8588
    1 Бразильский реал 0.5318
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1404
    100 Вон Республики Корея 0.1590
    1 Чешская крона 0.0818
    100 Чилийских песо 0.2796
    1 Китайский юань 0.2653
    1 Датская крона 0.2792
    1 Грузинский лари 0.6703
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.3571
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2113
    1 Швейцарский франк 1.7651
    1 Израильский шекель 0.4970
    1 Канадский доллар 1.3617
    1 Кувейтский динар 5.6549
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4314
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.1006
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2160
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4981
    1 Сингапурский доллар 1.2865
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4527
    1 Турецкая лира 0.4447
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0589
    100 Японских йен 1.5344
    1 Новозеландский доллар 1.2369
    Золото (1 унция) 2 269,4150
    Серебро (1 унция) 28,8830
    Платина (1 унция) 1 718,7000
    Палладий (1 унция) 1 890,4000
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