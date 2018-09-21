Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2018)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,87%, до 2,0024 маната, курс рубля - на 0,39%, до 0,0256 маната.