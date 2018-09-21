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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2018)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,87%, до 2,0024 маната, курс рубля - на 0,39%, до 0,0256 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 2.0024
1 Российский рубль 0.0256
1 Австралийский доллар 1.2396
1 Аргентинское песо 0.0445
1 Белорусский рубль 0.8158
1 Бразильский реал 0.4170
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1188
100 Вон Республики Корея 0.1522
1 Чешская крона 0.0784
100 Чилийских песо 0.2540
1 Китайский юань 0.2484
1 Датская крона 0.2685
1 Грузинский лари 0.6489
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0236
1 Английский фунт стерлингов 2.2562
100 Индонезийских рупий 0.0115
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1937
1 Швейцарский франк 1.7728
1 Израильский шекель 0.4761
1 Канадский доллар 1.3172
1 Кувейтский динар 5.6171
1 Казахстанский тенге 0.0047
1 Киргизский сом 0.0245
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4117
1 Мексиканское песо 0.0901
1 Молдавский лей 0.1012
1 Египетский фунт 0.0949
1 Норвежская крона 0.2086
100 Узбекских сум 0.0211
1 Польский злотый 0.4667
1 Сингапурский доллар 1.2467
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3870
1 Турецкая лира 0.2727
1 Тайваньский доллар 0.0554
1 Таджикский сомони 0.1804
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0607
100 Японских йен 1.5079
1 Новозеландский доллар 1.1377
Золото (1 унция) 2056.0140
Серебро (1 унция) 24.4540
Платина (1 унция) 1421.6930
Палладий (1 унция) 1790.6950
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