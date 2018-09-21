Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2018)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,87%, до 2,0024 маната, курс рубля - на 0,39%, до 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0024
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.2396
|1 Аргентинское песо
|0.0445
|1 Белорусский рубль
|0.8158
|1 Бразильский реал
|0.4170
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1188
|100 Вон Республики Корея
|0.1522
|1 Чешская крона
|0.0784
|100 Чилийских песо
|0.2540
|1 Китайский юань
|0.2484
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.6489
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2562
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1937
|1 Швейцарский франк
|1.7728
|1 Израильский шекель
|0.4761
|1 Канадский доллар
|1.3172
|1 Кувейтский динар
|5.6171
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4117
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.1012
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2086
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4667
|1 Сингапурский доллар
|1.2467
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3870
|1 Турецкая лира
|0.2727
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0607
|100 Японских йен
|1.5079
|1 Новозеландский доллар
|1.1377
|Золото (1 унция)
|2056.0140
|Серебро (1 унция)
|24.4540
|Платина (1 унция)
|1421.6930
|Палладий (1 унция)
|1790.6950
Economic DepartmentАвтор новости