Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2016)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,24% и составил 1,6331 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,63% - до 1,8176 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0252 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6331
|1 Евро
|1.8176
|1 Российский рубль
|0.0252
|1 Австралийский доллар
|1.2316
|1 Аргентинское песо
|0.1079
|1 Белорусский рубль
|0.8386
|1 Бразильский реал
|0.5012
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4446
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1173
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0673
|100 Чилийских песо
|0.2433
|1 Китайский юань
|0.2447
|1 Датская крона
|0.2439
|1 Грузинский лари
|0.7070
|1 Гонконгский доллар
|0.2106
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1174
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1896
|1 Швейцарский франк
|1.6650
|1 Израильский шекель
|0.4315
|1 Канадский доллар
|1.2375
|1 Кувейтский динар
|5.4103
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1084
|1 Малазийский ринггит
|0.3931
|1 Мексиканское песо
|0.0825
|1 Молдавский лей
|0.0828
|1 Египетский фунт
|0.1839
|1 Норвежская крона
|0.1962
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4226
|1 Сингапурский доллар
|1.1965
|1 Саудовский риал
|0.4354
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2792
|1 Турецкая лира
|0.5470
|1 Тайваньский доллар
|0.0520
|1 Таджикский сомони
|0.2079
|1 Новый туркменский манат
|0.4676
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5915
|1 Новозеландский доллар
|1.1900
|Золото (1 унция)
|2145,5668
|Серебро (1 унция)
|31,1759
|Платина (1 унция)
|1669,0282
|Палладий (1 унция)
|1113,7742
Tural İbadlıАвтор новости
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