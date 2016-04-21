​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2016)

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5128 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,60% и составил 1,7087 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,75% и составил 0,0232 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5128
|1 Евро
|1.7087
|1 Российский рубль
|0.0232
|1 Австралийский доллар
|1.1810
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4289
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4119
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1063
|100 Вон Республики Корея
|0.1334
|1 Чешская крона
|0.0632
|100 Чилийских песо
|0.2298
|1 Китайский юань
|0.2335
|1 Датская крона
|0.2296
|1 Грузинский лари
|0.6784
|1 Гонконгский доллар
|0.1950
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1690
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1860
|1 Швейцарский франк
|1.5577
|1 Израильский шекель
|0.4014
|1 Канадский доллар
|1.1966
|1 Кувейтский динар
|5.0143
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0220
|100 Ливанских фунтов
|0.1003
|1 Малазийский ринггит
|0.3896
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0767
|1 Египетский фунт
|0.1704
|1 Норвежская крона
|0.1864
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.3978
|1 Сингапурский доллар
|1.1248
|1 Саудовский риал
|0.4034
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1021
|1 Турецкая лира
|0.5371
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1908
|1 Новый туркменский манат
|0.4469
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.3788
|1 Новозеландский доллар
|1.0550
|Золото (1 унция)
|1894,0256
|Серебро (1 унция)
|26,1185
|Платина (1 унция)
|1540,0304
|Палладий (1 унция)
|895,5776
Tural İbadlıАвтор новости
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