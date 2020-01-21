​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 1,8868 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0276 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8868
|1 Российский рубль
|0.0276
|1 Австралийский доллар
|1.1668
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8024
|1 Бразильский реал
|0.4060
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1170
|100 Вон Республики Корея
|0.1458
|1 Чешская крона
|0.0752
|100 Чилийских песо
|0.2209
|1 Китайский юань
|0.2466
|1 Датская крона
|0.2525
|1 Грузинский лари
|0.5907
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2124
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1785
|1 Швейцарский франк
|1.7568
|1 Израильский шекель
|0.4919
|1 Канадский доллар
|1.3020
|1 Кувейтский динар
|5.5995
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4178
|1 Мексиканское песо
|0.0909
|1 Молдавский лей
|0.0966
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1901
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4444
|1 Сингапурский доллар
|1.2602
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3459
|1 Турецкая лира
|0.2870
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0699
|100 Японских йен
|1.5459
|1 Новозеландский доллар
|1.1231
|Золото (1 унция)
|2663.1690
|Серебро (1 унция)
|30.8486
|Платина (1 унция)
|1739.8480
|Палладий (1 унция)
|4286.2695
Tural İbadlıАвтор новости