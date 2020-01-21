 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 1,8868 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0276 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8868
1 Российский рубль 0.0276
1 Австралийский доллар 1.1668
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8024
1 Бразильский реал 0.4060
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1170
100 Вон Республики Корея 0.1458
1 Чешская крона 0.0752
100 Чилийских песо 0.2209
1 Китайский юань 0.2466
1 Датская крона 0.2525
1 Грузинский лари 0.5907
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2124
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1785
1 Швейцарский франк 1.7568
1 Израильский шекель 0.4919
1 Канадский доллар 1.3020
1 Кувейтский динар 5.5995
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4178
1 Мексиканское песо 0.0909
1 Молдавский лей 0.0966
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1901
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4444
1 Сингапурский доллар 1.2602
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3459
1 Турецкая лира 0.2870
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0699
100 Японских йен 1.5459
1 Новозеландский доллар 1.1231
Золото (1 унция) 2663.1690
Серебро (1 унция) 30.8486
Платина (1 унция) 1739.8480
Палладий (1 унция) 4286.2695
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!