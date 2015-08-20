Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2015)

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0486 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,78% - до 1,1676 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,88% - до 0,0157 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0486
|1 Евро
|1.1676
|1 Российский рубль
|0.0157
|1 Австралийский доллар
|0.7708
|1 Аргентинское песо
|0.1131
|100 Белорусских рублей
|0.0064
|1 Бразильский реал
|0.3000
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0812
|100 Вон Республики Корея
|0.0883
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1511
|1 Китайский юань
|0.1639
|1 Датская крона
|0.1565
|1 Грузинский лари
|0.4498
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6444
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1233
|1 Швейцарский франк
|1.0854
|1 Израильский шекель
|0.2712
|1 Канадский доллар
|0.7998
|1 Кувейтский динар
|3.4671
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2549
|1 Мексиканское песо
|0.0631
|1 Молдавский лей
|0.0553
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1265
|100 Узбекских сум
|0.0405
|1 Польский злотый
|0.2793
|1 Сингапурский доллар
|0.7475
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4661
|1 Турецкая лира
|0.3524
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1661
|1 Новый Туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0488
|100 Японских йен
|0.8460
|1 Новозеландский доллар
|0.6934
|Золото (1 унция)
|1180,8809
|Серебро (1 унция)
|16,1065
|Платина (1 унция)
|1041,2598
|Палладий (1 унция)
|631,2572
Tural İbadlıАвтор новости
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