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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2015)

    1 доллар США - 1,0486 манат

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0486 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,78% - до 1,1676 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,88% - до 0,0157 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0486
    1 Евро 1.1676
    1 Российский рубль 0.0157
    1 Австралийский доллар 0.7708
    1 Аргентинское песо 0.1131
    100 Белорусских рублей 0.0064
    1 Бразильский реал 0.3000
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0812
    100 Вон Республики Корея 0.0883
    1 Чешская крона 0.0432
    100 Чилийских песо 0.1511
    1 Китайский юань 0.1639
    1 Датская крона 0.1565
    1 Грузинский лари 0.4498
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6444
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1233
    1 Швейцарский франк 1.0854
    1 Израильский шекель 0.2712
    1 Канадский доллар 0.7998
    1 Кувейтский динар 3.4671
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2549
    1 Мексиканское песо 0.0631
    1 Молдавский лей 0.0553
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1265
    100 Узбекских сум 0.0405
    1 Польский злотый 0.2793
    1 Сингапурский доллар 0.7475
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4661
    1 Турецкая лира 0.3524
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1661
    1 Новый Туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0488
    100 Японских йен 0.8460
    1 Новозеландский доллар 0.6934
    Золото (1 унция) 1180,8809
    Серебро (1 унция) 16,1065
    Платина (1 унция) 1041,2598
    Палладий (1 унция) 631,2572
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